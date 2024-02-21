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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استشهاد سيدة وإصابة ابنتها في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

قصف اسرائيلي على
قصف اسرائيلي على جنوب لبنان

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، اليوم الأربعاء، بأن قصف إسرائيلي قتل امرأة وأصاب ابنتها في بلدة مجدل زون الجنوبية.

 

وقالت "الوكالة الوطنية للاعلام" إن المواطنة خديجة سلمان استشهدت جراء الغارة على بلدة مجدل زون، اما ابنتها فإصابتها خطرة.

 

وقبل قليل، أعلن حزب الله عن استهداف موقع عسكري لجنود الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة إيفن مناحم، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عدة.

وحقق الاستهداف من جنوب لبنان  إصابات مباشرة.

كما أفاد حزب الله باستهداف موقع عسكري لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة شوميرا وحقق إصابات مباشرة.

ويأتي ذلك بعدما أكد الدفاع المدني في جنوب لبنان ارتقاء شهيدة و4 جرحى بينهم طفلة إصابتها حرجة في غارة إسرائيلية على محيط بلدة المنصوري.

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