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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع 2396 طن مخلفات بأحياء الإسكندرية خلال أسبوع

رفع القمامة بأحياء
رفع القمامة بأحياء الإسكندرية

وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بزيادة معدلات رفع القمامة على أن يكون رفع القمامة بشكل دوري وسريع لتقليل تواجدها بالشوارع، مؤكدًا على ضرورة ظهور المدينة بشكل يليق بها أمام أهلها وزوارها.

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وفي هذا الصدد؛ تابعت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة أعمال رفع القمامة من الشوارع، وكذلك تطهير صناديق القمامة والسيارات الحاملة لها، حيث قامت أحياء الإسكندرية بأعمال رفع 2396 طن من القمامة والمخلفات بشوارع ومناطق المدينة خلال أسبوع وذلك للحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة وحرصًا على الصحة العامة للمواطنين.

وعلى الصعيد ذاته، واصلت أحياء الثغر أعمال تطهير ورش المنشآت العامة والمدارس والمساجد لمكافحة الحشرات والقوارض الناقلة للأمراض حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

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