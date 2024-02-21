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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالصور.. منطقة الإسكندرية الأزهرية تطلق مبادرة لتجميل روضات الأطفال

تجميل روضات الأطفال
تجميل روضات الأطفال بمعاهد الإسكندرية

انطلقت ورش عمل التربية الفنية بمنطقة الإسكندرية الأزهرية لتجميل روضات معاهد الإسكندرية المرشحة للاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، وذلك بتوجيهات من الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وإشراف أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب.

وقد شارك في ورشة عمل روضة معهد النصر: نيفين السكرى، ونجلاء رجب، وأمين خميس، وأسماء محمد، ورانيا عصام.

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كما شارك في ورشة عمل روضة معهد سموحة النموذجي: سارة عبد المطلب، ونجلاء رجب، وولاء زيادة، وإيمان مغازي، ونرمين علوي، وصفاء غصين، وسارة عبد الفتاح.

وتنطلق ورش العمل بمتابعة منال حلمي، موجه عام التربية الفنية، وأحمد بكري، مدير وسط، وأيمن حسين.

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