عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتخرجها من الأكاديمية الوطنية.. صرف صحي الإسكندرية تكرم المهندسة هبة الله عبدالحميد

تكريم المهندسة هبة
تكريم المهندسة هبة الله عبدالحميد

كرم اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية المهندسة هبة الله عبد الحميد حمادة بقطاع المشروعات، لتخرجها من الأكاديمية الوطنية التابعة لرئاسة الجمهورية واجتيازها لبرنامج المرأة تقود بالمحافظات بنجاح وتفوق يأتي ذلك في إطار التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة كأحد اهم البرامج التي تقدمها الأكاديمية تحت مظلة "مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة" المصرية بنجاح.

«الفن وقضايا المجتمع» في أمسية بصالون أوبرا الإسكندرية الثقافي

وقال اللواء محمود نافع إن الدولة تولي اهتماماً بالغاً وعناية كبيرة بالمرأة المصرية، من خلال تقلدها أعلى المناصب بالجهاز الإداري للدولة، والعديد من المناصب القيادية الأخرى، هذا بالإضافة إلى العديد من التشريعات المختلفة التي أصدرت حفاظاً على حقوق المرأة، كما أن المرأة تتميز بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية بكافة أنواع الدعم وعدم التمييز وتمتلك كل الحق في شغل أي منصب قيادي بالشركة طالما تتمتع بالمتطلبات اللازمة لشغله.


وأشار إلي أن المرأة تشغل أعلى المناصب بقطاعات التخطيط والموارد البشرية والتشغيل والصيانة والمالية والتجارية، وشريك نجاح في كافة المجالات الفنية والإدارية، وذلك في إطار اهتمام الشركة بدور المرأة وجهودها المبذولة في المجتمع وبناءا على الدور الرائد لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية بالمجتمع السكندرى وإيمانا منها بدور المرأة في الشركة من خلال شغلها مناصب قيادية مختلفة لخدمة المواطنين.

الاسكندرية الصرف الصحى الأكاديمية الوطنية المرأة تقود التخطيط والتنمية الاقتصادية التنمية الاقتصادية الصرف الصحي بالاسكندرية اللواء محمود نافع المجلس القومى للمرأة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد رمضان يسلم نفسه لأجهزة الأمن بمحكمة الجيزة

700 جنيه| تراجع كبير في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بعد وصوله 65 جنيهًا|الحكومة تعلن مفاجأة بشأن السكر: 55 مليون كيلو تحل الأزمة

بعد قرار استيراد اللحوم البرازيلية.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

بابا بطنه بتوجعه.. مجدي عبد الغني يفتح النار على «كهربا» لهذا السبب

دعم قوي من كبار القلعة الحمراء.. هل يعود رمضان صبحي للأهلي قريبا

بيتكلم مع 8 أندية.. إبراهيم عبد الجواد يفجر مفاجأة سارة لجماهير الأهلي

أخيرا.. تراجع سعر الدواجن اليوم ومفاجأة في ثمن البيض بالأسواق

ترشيحاتنا

جوميز يعقد جلسة مع سيف الدين الجزيري استعدادًا للكونفدرالية

بعد إصابتها بأمراض خطيرة.. سودانية تقفز من شرفة منزلها في عين شمس

الداخلية تكشف تفاصيل غسل تاجري سلاح لـ 31 مليون جنيه

ممثلة مصر بالعدل الدولية: حرمان الشعب الفلسطيني من أرضه جريمة حرب

إسرائيل: ننتظر رد حماس لإرسال وفدنا إلى القاهرة

انفراد.. أول صورة للفنان محمد رمضان بعد تسليم نفسه لأمن محكمة الجيزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبعة وتاتو .. صور أثارت الجدل لـ أمير عيد على السوشيال ميديا

تقديرًا لجهودهم.. رئيس الأركان يكرم نخبة من أبناء القوات المسلحة

لأول مرة.. صور توثق مقبرة للحيتان تحت الماء| شاهد كيف تبدو!

دعم قوي من كبار القلعة الحمراء.. هل يعود رمضان صبحي للأهلي قريبا

فيديو

الحيوان بتاعنا فين.. عمرو دياب يوجه شتيمة لسائقه ويغضب محبيه

بعد شحنه بشاحن «مش أصلي».. هذا ما حدث لـ آيفون 15 برو ماكس «فيديوجراف»

جالسة على كرسى.. مادونا تتعرض لموقف صعب وتسقط فوق المسرح

مسلسلات رمضان 2024.. زينة بالحجاب وتجمعها قصة حب مع السقا.. وبرومو "العتاولة"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ