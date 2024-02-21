لتخرجها من الأكاديمية الوطنية.. صرف صحي الإسكندرية تكرم المهندسة هبة الله عبدالحميد

كرم اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية المهندسة هبة الله عبد الحميد حمادة بقطاع المشروعات، لتخرجها من الأكاديمية الوطنية التابعة لرئاسة الجمهورية واجتيازها لبرنامج المرأة تقود بالمحافظات بنجاح وتفوق يأتي ذلك في إطار التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة كأحد اهم البرامج التي تقدمها الأكاديمية تحت مظلة "مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة" المصرية بنجاح.

وقال اللواء محمود نافع إن الدولة تولي اهتماماً بالغاً وعناية كبيرة بالمرأة المصرية، من خلال تقلدها أعلى المناصب بالجهاز الإداري للدولة، والعديد من المناصب القيادية الأخرى، هذا بالإضافة إلى العديد من التشريعات المختلفة التي أصدرت حفاظاً على حقوق المرأة، كما أن المرأة تتميز بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية بكافة أنواع الدعم وعدم التمييز وتمتلك كل الحق في شغل أي منصب قيادي بالشركة طالما تتمتع بالمتطلبات اللازمة لشغله.



وأشار إلي أن المرأة تشغل أعلى المناصب بقطاعات التخطيط والموارد البشرية والتشغيل والصيانة والمالية والتجارية، وشريك نجاح في كافة المجالات الفنية والإدارية، وذلك في إطار اهتمام الشركة بدور المرأة وجهودها المبذولة في المجتمع وبناءا على الدور الرائد لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية بالمجتمع السكندرى وإيمانا منها بدور المرأة في الشركة من خلال شغلها مناصب قيادية مختلفة لخدمة المواطنين.