«الفن وقضايا المجتمع» في أمسية بصالون أوبرا الإسكندرية الثقافي

أقامت دا الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، مساء أمس الثلاثاء أمسية لصالون أوبرا الإسكندرية الثقافي تحت عنوان "الفن وقضايا المجتمع "ضمن استراتيجية وزارة الثقافة الهادفة إلى الارتقاء بالوعي المجتمعي.

وأكد المشاركون في الأمسية أن الفن بمختلف أشكاله رسالة إنسانية لها بالغ الأثر على النفس البشرية، ووسيلة مهمة للتعبير عن المشاعر والأفكار والارتقاء بفكر المتلقي.

وناقش المشاركون دور الفن في التفاعل مع قضايا المجتمع وتوفير حلول للمشكلات الاجتماعية باعتباره مرآة للمجتمع وأحد أفضل وسائل تشكيل الشخصية الإنسانية.

تخلل الأمسية فقرة فنية قدمتها فرقة الموسيقى العربية بدار أوبرا الإسكندرية، تضمنت باقة مختارة من أجمل الأغنيات التي قدمها نجوم الفن الجميل في مصر والوطن العربي.