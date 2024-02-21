عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الحرية المصري: يجب أن يكون هناك تحركات قوية لمواجهة جشع التجار

حزب الحرية المصرى
حزب الحرية المصرى

ثمن رجاء عطية، أمين حزب الحرية المصري بالمنيا، موافقة البرلمان على تعديلات الحكومة على قانون حماية المستهلك، بتغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية في الأسواق المحلية ما بين الحبس والغرامة، مؤكدا أنه يجب أن يكون هناك تحركات قوية لمواجهة جشع واستغلال التجار، وإحداث أزمة فى البلد، فى الوقت الذى يتطلب فيه التكاتف يدا واحدة خلف القيادة السياسية للعبور من الأزمة الاقتصادية والتى تأثرت بها مصر نتيجة الاحداث العالمية.

وقال عطية، فى بيان صحفى له، إنه على الحكومة اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنافذ لمواجهة جشع التجار واحتكار السلع، خاصة مع استقبال الشعب المصري لعدد من المناسبات، ومنها شهر رمضان المبارك، وعيد القيامة.

وطالب وزارة التموين بالتوسع فى زيادة معارض “أهلا رمضان” فى المحافظات تخفيفا عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع بأسعار مخفضة، والنزول نحو المناطق التى النائية وتوفير الاحتياجات للأسر الأكثر الاحتياجا.

وأشار عطية إلى أن حبس السلع الاستراتيجية عن التداول أو عدم عرضها أو الامتناع عن بيعها جريمة يجب أن يكون هناك ردع بشأنها في ظل الظروف الحالية، مؤكدا أن أهمية هذه التعديلات التى تم فيها تشديد العقوبات باعتبار أن ملف الغذاء يعتبر بمثابة قضية أمن قومى.

السلع الاستراتيجية تعديلات الحكومة قانون حماية المستهلك الأسواق المحلية استغلال التجار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد رمضان يسلم نفسه لأجهزة الأمن بمحكمة الجيزة

700 جنيه| تراجع كبير في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بعد قرار استيراد اللحوم البرازيلية.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

بعد وصوله 65 جنيهًا|الحكومة تعلن مفاجأة بشأن السكر: 55 مليون كيلو تحل الأزمة

ممثلة مصر بالعدل الدولية: حرمان الشعب الفلسطيني من أرضه جريمة حرب

بابا بطنه بتوجعه.. مجدي عبد الغني يفتح النار على «كهربا» لهذا السبب

دعم قوي من كبار القلعة الحمراء.. هل يعود رمضان صبحي للأهلي قريبا

بيتكلم مع 8 أندية.. إبراهيم عبد الجواد يفجر مفاجأة سارة لجماهير الأهلي

ترشيحاتنا

طرح مشروع قانون ضريبة الدخل للحوار المجتمعي مارس المقبل| خاص

جوعى منذ 3 أشهر.. اليونيسف : ما يحدث لأطفال غزة غير مسبوق

حكم العودة.. شاهد المندوه فى مجلس الدولة لتسلم الصيغة التنفيذية أمينا لصندوق الزمالك

خطة مصرية طموحة لرفع صادرات التمور إلى 500 مليون دولار سنويًا

الخارجية: مصر تتحرك بقوة لإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة

صاروخان من حزب الله على الاحتلال.. والجيش الصهـ.يوني يرد بقصف 3 مراكز


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل تساعد حمامات الساونا على حرق السعرات الحرارية؟

بعد 50 عاما..عمال تنظيف يعثرون على أول كمبيوتر بالعالم| شاهد كيف يبدو

قبعة وتاتو .. صور أثارت الجدل لـ أمير عيد على السوشيال ميديا

تقديرًا لجهودهم.. رئيس الأركان يكرم نخبة من أبناء القوات المسلحة

فيديو

عمرو محمود ياسين يودع شقيق والده بدمياط

ساعات ثمينة ومشغولات ذهبية.. تفاصيل سرقة الفنانة ميرهان حسين بالمقطم

الحيوان بتاعنا فين.. عمرو دياب يوجه شتيمة لسائقه ويغضب محبيه

بعد شحنه بشاحن «مش أصلي».. هذا ما حدث لـ آيفون 15 برو ماكس «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ