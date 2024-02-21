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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن 3 سنوات لسائق بتهمة الشروع في قـ.تل طليقته بالمعصرة

صدى البلد

أصدرت، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار محمد الجندي حكمها بمعاقبة سائق بالسجن 3 سنوات ومصادرة السلاح الابيض بتهمة الشروع في قتل طليقته في المعصرة.

كشف أمر الإحالة قيام المتهم "م .ص محبوس" سائق بالشروع في قتل المجني عليها هاله عمداً مع سبق الاصرار بأن بيت النية وعقد العزم علي سلب روحها بعد أن اوعز له شيطانه بذلك انتقاما ظالما وظنا كاذبا بسلوكها علي اثر خلاف سابق بينهما معدا لذلك  الغرض الشيطاني السلاح الأبيض الوصف، ونفاذا لما وغر في صدره وراجحة عقله، من نية خبيثة للخلاص منها، توجه الى مكان تواجدها، وما ان ظفر بالمجنى عليها حتى كال عدة طعنات استقرت بأماكن متفرقه من جسدها فأحدث ما بها من إصابات والموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي المرفق بالأوراق، قاصدًا قتلها إلا أنه خاب أثر جريمته بسبب لا دخل لإرادته به وهو تدارك المجني عليها بالعلاج

واكدت الشاهد الأولى "ه . م"، ربة منزل   بأنها بوجود خلافات بينها وبين المتهم "طليقها"، وإبان تواجدها بمسرح الجريمة لشراء بعض الملابس، فوجئت بقدومه لها، محرزاً لسلاحاً أبيضاً "سكين", وما أن ظفر بها حتى انهال عليها طعنا بسلاحه، بأماكن متفرقه من جسدها، فأحدث ما بها من إصابات الموصوفة بالتقريرالطبي الشرعي, قاصداً من ذلك قتلها.

التجمع الخامس السجن 3 سنوات المستشار محمد الجندي جنايات القاهرة سبق الاصرار محكمة جنايات القاهرة

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