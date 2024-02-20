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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حكم عاجل في اتهام مصطفى كامل بسب وقذف سكرتير نقابة الموسيقيين السابق

مصطفى كامل
مصطفى كامل

قضت محكمة جنح الاقتصادية بالقاهرة ببراءة الفنان مصطفى كامل من تهمة سب وقذف سكرتير نقابة الموسيقيين السابق في القضية رقم 165 لسنة 2024 جنح اقتصادية.

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براءة مصطفى كامل من سب وقذف سكرتير النقابة

كان سكرتير نقابة الموسيقيين السابق اتهم مصطفى كامل بالسب والقذف وأقام دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية في القاهرة التي قضت بعد نظر الدعوى ببراءة مصطفى كامل مما هو منسوب إليه.

وكان الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية أعلن عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، عن عقد جمعية عمومية؛ لعرض ميزانية النقابة كاملة، ومناقشتها، طبقا للقانون، موضحا أن عقد العمومة؛ يأتي تحقيقا لرغبة الزملاء المشروعة والقانونية والعادلة، مطالبا أعضاء مجلس الإدارة بضرورة مساعدته في ذلك.

مصطفى كامل يتراجع عن الاستقالة من منصب النقيب

وكان الفنان مصطفى كامل، قد استكمل مهام عمله نقيبا للموسيقيين، وذلك بعد تلويحه مؤخرا بالابتعاد عن العمل النقابي، لدوافع أعلنها قبل أيام، رفقة مجلس إدارة المهن الموسيقية بالكامل فى بث مباشر من منزله "بالفيديو"، بحضور عدد من الصحفيين والإعلاميين.

الهدوء التام فى الاحتفاء بعودة النقيب لم يتناف والحفاوة البالغة التي استقبله بها موظفو وعمال النقابة وأعضاء مجلس الإدارة الذين أصر بعضهم على تسجيل هذا الموقف بالتقاط بعض الصور، وفى تصريحات صحفية قال نقيب الموسيقيين، إن ما حدث لم يكن مراوغة منه على الاطلاق كما يردد بعض الفاسدين ممن يريدوا العودة بالنقابة للخلف.

وأشار إلى أنه وزملاءه فى مجلس الإدارة، على علم بكل التفاصيل، كما أن عودته طبيعية؛ نظراً لتقديره لأعضاء الجمعية العمومية ومجلس إدارة النقابة وتقديرهم له والمحبة المتبادلة بينهم والتي لن يفسدها "شرذمة" من المنحطين بحسب تصريحاته.

وأكد  مصطفى كامل أنه ومعه المجلس الحالي فى قمة التماسك والوعى بما يحاك ضد النقابة التى شهدت منذ قدومه تطوراً كبيراً على كل المستويات بشهادة الجميع ، فى ظل مجهود خرافي يقوم به ومعه كل أعضاء مجلس الإدارة.

واختتم تصريحاته بأن نقابة موسيقيين مصر لن تعود خطوة واحدة للخلف فى ظل وجوده على رأسها.

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