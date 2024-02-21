اللجنة العربية بالنواب تناقش تطورات الأوضاع في السودان.. الأحد المقبل

تعقد لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد فؤاد أباظة، اجتماعا يوم الأحد المقبل، لمناقشة تطورات الأوضاع في السودان، بحضور ممثلين عن وزارة الخارجية.

وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس اللجنة، أن الاجتماع يستهدف الوقوف على آخر المستجدات في الأراضي السودانية، لاسيما وأن السودان تمثل بعد استراتيجي وأمن قومي لمصر.

وأوضح النائب أن مصر تربطها علاقات قوية وتاريخية بالسودان، لذا فإن هناك جهودا مستمرة من أجل تحقيق الاستقرار في الأراضي السودانية، ونبذ كافة أشكال العنف.

وأشاد أحمد فؤاد أباظة بالجهود المصرية المستمرة من خلال القيادة السياسية، وعلى كافة المستويات، من أجل وقف إطلاق النار وتسوية الصراع، حفاظا على وحدة السودان واستقرار أوضاعه.

وقال رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب: مصر تسعى مع كافة الأطراف وعلى كافة المستويات الدولية والإقليمية من أجل تهدئة الأوضاع، وعودة الاستقرار في السودان الشقيق.

ولفت إلى أن لجنة الشئون العربية، تؤيد كافة التحركات المصرية في هذا الشأن، وتؤكد حرصها على استقرار في الحفاظ على أمن مصر القومي بالتنسيق مع كافة دول الجوار.