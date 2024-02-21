إطلاق معهد ابن بابل التعليمي بـ بغداد

تستعد منصة ابن بابل الشهيرة، لإطلاق علامة جديدة، تضاف إلى رصيدها، وذلك عندما تفتتح معهدا تعليميا، وسط العاصمة العراقية بغداد، خلال الأيام القليلة المقبلة.

العلامة الجديدة، هي معهد ابن بابل التعليمي، وهي خطوة تعد الأولى من نوعها، لصاحب المنصة الشهيرة، ابن بابل، حيث أكد الأخير، أن المعهد المنتظر، سيشهد قبول أعداد كبيرة من الطلبة.

من جانبه، كشف مجلس إدارة ابن بابل، أن المعهد يضم نخبة من أفضل الخبراء والمتخصصين، من المدرسين الأكثر خبرة، لخدمة الطالب العراقي، موضحاً أنه يجرى العمل حالياً على تدشين عدة أفرع، في نطاق العاصمة بغداد، وعدد من المراكز والمدن والمحافظات العراقية.

وأضاف أن القائمين على منصة ابن بابل، يعملون جدياً لتقديم كل ما هو جديد في المجال التعليمي، وتوفير أفضل الوسائل الحديثة، والخدمات للطلبة.

كان ابن بابل، قد تصدر قائمة المنصات العراقية، بعدما حظى بملايين المتابعين خلال فترة قصيرة، حيث اتسمت ردود الأفعال، بأن "ابن بابل" يتمتع بسيرة ذاتية مميزة جعلته محط اهتمام الكثيرين، في الوطن العربي أجمع، وداخل الجمهورية العراقية خاصة.

قبل سنوات، قرر صاحب المنصات، المعروف بـ"ابن بابل"، اللجوء إلى منصات التواصل الخاصة بة بهدف مساعدة الطلاب في العراق، ونجح بالفعل في تقديم نماذج مشرفة، وخرج العديد من الطلاب، على درجة عالمية من الكفاءة، لتحقيق النجاح في مراحلهم التعليمية.

ويقوم ابن بابل بكفاءة منقطعة النظير، بتلخيص المواد الدراسية بطريقة مختصرة وفعالة، تضمن الحصول على الدرجات العالية، وهو ما جعل المنصة تحصد آراء إيجابية من الجميع، فضلا عن استحداث قناة إخبارية باسم "ابن بابل" متخصصة في نشر أخبار قطاع التربية والتعليم.