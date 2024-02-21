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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

زينة ومي وبسمة ووفاء.. نجمات بالحجاب على الشاشة في رمضان 2024

صدى البلد

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان الكريم ، والذي من المقرر أن تعرض فيه عدد من الأعمال الفنية، والتي تظهر من خلالها بعض الفنانات وهن يرتدين الحجاب ، ضمن الأحداث الدرامية لتلك الأعمال. 

وأولى تلك الفنانات اللاتي تظهر بشخصية سيدة محجبة هي الفنانة بسمة وذلك ضمن أحداث مسلسل مسار إجباري . 

مسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش، ويضم عدد كبير من الفنانين، ومن أبرزهم: عصام عمر، صابرين، بسمة، ياسمينا العبد، مي الغيطي، رشدي الشامي وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج نادين خان.

ثاني الفنانات اللاتي سيظهرن بالحجاب خلال شهر رمضان هي زينة ، ضمن أحداث مسلسل العتاولة . 

ومسلسل العتاولة، تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي ويشهد العديد من الصراعات أبرزها صراع الأخوة بين السقا وطارق لطفي كما تظهر مي كساب بدور طليقة أحمد السقا أما زينة ستكون حبيبته وهو مسلسل من ٣٠ حلقة ويشارك في بطولته زينة ،باسم سمرة، مي كساب، حنان يوسف، صلاح عبدالله، سامي مغاوري، ميمي جمال، هدى الإتربي، أحمد كشك، مؤمن نور، مريم محمود الجندي، والعمل تأليف هشام هلال ومن إخراج أحمد خالد موسى.

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وتخوض الفنانة مي عمر الماراثون الرمضاني بمسلسل نعمة الافوكاتو، حيث تظهر في شخصية سيدة تعمل في مجال المحاماة ومحجبة. 

وتقدم مى عمر في مسلسل "نعمة الأفوكاتو" درامية اجتماعية تشويقة مثيرة، ويشارك في بطولة العمل أحمد زاهر، أروى جودة،سلوى عثمان، كمال أبو ريه، عماد زيادة، ياسر على ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقى، طارق النهري، سامي مغاورى، هدير عبد الناصر.

كما تطهر الفنانة وفاء صادق من خلال شخصية سيدة محجبة ، ضمن احداث مسلسل عتبات البهجة ، وهو الامر ذاته مع الفنانة جومانا مراد التي تظهر بشخصية سيدة محجبة ضمن احداث هذا العمل ايضا . 

الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سماء إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم.

كما تطل الفنانة انتصار في دور سيدة محجبة ضمن احداث مسلسل لاعلي نسبة مشاهدة ، حيث تلعب ضمن احداث العمل دور والدة سلمي ابو ضيف . 

الفنانة جومانا مراد الفنانة بسمة الفنانة انتصار الفنانة وفاء صادق الفنانة مى عمر شهر رمضان مسلسل مسار اجباري مسلسل عتبات البهجة مسلسل نعمة الافوكاتو مسلسل العتاولة مسار إجباري

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