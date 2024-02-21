لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا.. الغرفة التجارية بأسيوط تتبرع بمليون جنيه صكوك رمضان

قرر مجلس إدارة الغرفة التجارية بأسيوط، برئاسة المحاسب عمرو أبو العيون، التبرع بمبلغ مليون جنيه لعمل صكوك شهر رمضان المبارك وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا من خلال مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط.

وقال المحاسب عمرو أبو العيون، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بأسيوط ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وعضو مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد، إن توزيع الصكوك سوف يكون من خلال مديرية التضامن الاجتماعي لضمان وصول الصكوك لمستحقيها من الأسر الأكثر احتياجًا.

وأضاف أن الغرفة التجارية بأسيوط تسهم بشكل كبير في توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة من خلال إقامة معارض للمواد الغذائية، وذلك إيمانا منها بدورها لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

من جانبه، أشار محمود ثابت، مستشار الغرفة التجارية بأسيوط، إلى حضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماع مجلس إدارة الغرفة على هامش مشاركته في افتتاح معرض “أهلا رمضان” المقام بالغرفة التجارية بأسيوط بالتنسيق مع مديرية التموين وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابعة للقوات المسلحة لبيع السلع الغذائية والرمضانية للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

IMG-20240221-WA0055