محافظ أسيوط يفتتح معرض "أهلًا رمضان" لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة



افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، يرافقه المحاسب عمرو أبوالعيون رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وعضو مجلس ادارة هيئة تنمية الصعيد معرض "أهلا رمضان"



والمعرض تنظمه الغرفة التجارية المصرية بأسيوط، بالتنسيق والتعاون مع وزارة التموين وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، لبيع السلع الغذائية والرمضانية للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق تصل إلى 25% .

وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيىسي رئيس الجمهورية لضبط الأسعار والحد من إرتفاعها ومحاربة الغلاء بالأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم .

جاء ذلك بحضور ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط، ومحمود ثابت مستشار الغرفة التجارية بأسيوط والعميد حاتم أبورحاب بفرع جهاز الخدمة الوطنية والعميد ياسر عبدالوهاب بجهاز الخدمة الوطنية وعبداللطيف فضالة رئيس حي شرق، وبعض أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية، وبعض أعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة.



وعقب الافتتاح تفقد المحافظ ومرافقوه أقسام المعرض التي تضم السلع الغذائية المتنوعة (اللحوم – السكر – الزيت – السمن – الأرز – المكرونة –الالبان - الدقيق والحلويات بأنواعها) والتي يتم بيعها بأسعار مخفضة بالمقارنة بمثيلاتها في الخارج بمشاركة الشركة المصرية لتجارة الجملة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وبعض شركات المواد الغذائية، كما التقى ببعض الأهالي واطمئن على جودة المنتجات المعروضة بالمعرض ورخص أسعارها وجودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتوفير احتياجات المواطنين وتسهيلًا لهم في الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

كما تفقد المحافظ قسم منتجات شركة مصر العليا للتصنيع الزراعى واستصلاح الأراضي التابعة لجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، منها الأرز والسكر والمكرونة وعسل النحل والزيوت ومنتجات مشتقات الألبان والمنتجات الزراعية، مشيدًا بجودة المنتجات ورخص أسعارها.



كما استمع المحافظ لبعض المشاركين في المعرض، مقدمًا لهم الشكر والتقدير لمشاركتهم الايجابية في محاربة جشع بعض التجار، مناشدًا الجميع بالمشاركة والتكاتف والوقوف جنبًا إلى جنب مع أجهزة الدولة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة دون مغالاة وتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم خاصة مع الأحداث العالمية الجارية وتزامنًا مع قرب شهر رمضان المعظم.



وأكد المحافظ إنه تم افتتاح وتجهيز 26 معرض ومنفذ لبيع السلع الغذائية بكافة المراكز والأحياء منهم 11 منفذ تابع للشركة المصرية لتجارة الجملة بالمراكز و11 معرض تابع لمديرية التموين بالتنسيق مع رؤساء المراكز و2 منفذ بمدينة أسيوط (منفذ بمقر الغرفة التجارية بحي شرق ومنفذ بميدان المجذوب بحي غرب) و2معرض بمدينة أسيوط الجديدة، بالإضافة إلى منافذ السلاسل التجارية والغذائية المنتشرة بكافة قرى ومراكز المحافظة ووجود منافذ ثابتة ومتحركة بالتنسيق مع الجهات المعنية من المديريات والهيئات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والأحزاب ومنافذ تابعة لوزارة التموين مثل "جمعيتي" ومنافذ "أمان" ضمن مبادرة "كلنا واحد" التابعة لوزارة الداخلية ومنافذ مشروعات الخدمة الوطنية التابعة للقوات المسلحة الثابتة والمتنقلة التي تجوب القرى والنجوع البعيدة والميادين المختلفة، معلنًا عن دعمه الكامل لجهود مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب في إقامة معارض المواد الغذائية وفتح المنافذ بنسب تخفيضات جاذبة للمساهمة في رفع العبء عن كاهل الأسر المصرية ومحاربة الغلاء وجشع التجار.



كما وجه المحافظ كافة القطاعات سواء الحكومية أو غير الحكومية والقطاع الخاص بتكثيف الجهود وتفعيل المشاركة المجتمعية لمؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والمجتمع المدني، فضلاً عن التنسيق مع القوات المسلحة ومديرية الأمن والتواصل مع الموردين وكبار التجار لتوفير السلع والمشاركة في المعارض مناشدًا الجميع بالمشاركة والتكاتف والوقوف جنبًا إلى جنب مع أجهزة الدولة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة دون مغالاة وتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم خاصة مع الأحداث العالمية الجارية وتزامنًا مع قرب شهر رمضان المعظم لافتًا إلى تكثيف الرقابة وحملات التموين على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة للتأكد من سلامة وصلاحية المنتجات المعروضة وجودتها وضبط الأسعار ومحاربة تجار السوق السوداء ومنع احتكار المواد الغذائية والسلع أو إخفاء أي سلع أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع على أن يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر الفورية وتوقيع الغرامات على المخالفين لردع كل من تسول له نفسه الاتجار بصحة المواطنين ومكافحة جشع بعض التجار ومنع الاحتكار مشددًا على تنفيذ الكتب الدورية وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بخصوص الأسعار والسيطرة عليها ومتابعة توافر السلع الاستراتيجية والأساسية بالأسواق، لافتًا إلى تفعيل اللجان الرقابية بكافة المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وكافة الجهات المعنية.



يذكر أن محافظ أسيوط قد أطلق حملة "خليك ايجابي" لتوعية المواطنين بالإبلاغ عن أية شكاوي أو بلاغات تتعلق بالتلاعب في الأسعار واحتكار السلع والمواد الغذائية والغش التجاري وذلك لمواجهة جشع التجار معلنًا عن خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والاستجابة العاجلة لها بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ومديرية التموين وجهاز حماية المستهلك بالمحافظة من خلال رقم الخط الساخن لغرفة عمليات المحافظة وغرفة ادارة الازمات بالمحافظة ،(2135858 / 088) ورقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) على مدار 24 ساعة بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء (16528) فضلا عن رقم جهاز حماية المستهلك (19588) لمواجهة أية طارئ وتلقي شكاوي المواطنين والتعامل السريع معها وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.

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