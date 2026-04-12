وكيل خارجية الشيوخ: إيران تستغل فترات التفاوض لالتقاط الأنفاس

أكد السفير محمد العرابي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن الحكم على فشل الجولة الأولى من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران لا يزال سابقًا لأوانه، مشيرًا إلى وجود اختلافات جوهرية في أساليب التفاوض بين الطرفين.

التكتيك التفاوضي

وأوضح محمد العرابي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الساعة 6 الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة الحياة، أن التكتيك الإيراني في التفاوض يختلف بشكل كبير عن النهج الأمريكي، لافتًا إلى أن طهران تعتمد على كسب الوقت وإطالة أمد المباحثات لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

اتفاق سريع

وأضاف محمد العرابي أن الولايات المتحدة تحركت مؤخرًا إلى إسلام آباد، ولديها قناعة بضرورة التوصل إلى اتفاق سريع، ربما خلال يوم أو يومين، وهو ما يتعارض مع الأسلوب الإيراني الذي يفضل التدرج والتأني في المفاوضات.

مهارة دبلوماسية إيرانية

وأشار محمد العرابي إلى أن إيران تمتلك خبرة دبلوماسية كبيرة، وتستغل فترات التفاوض لالتقاط الأنفاس وإعادة ترتيب أوراقها، مؤكدًا أنها قد تعود لاحقًا لطرح فرص جديدة للتفاوض بعد استعادة توازنها.