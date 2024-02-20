أسيوط .. ورشة لـ تمكين ذوي الإعاقة وذويهم من الاندماج في المجتمع

شهد محافظ أسيوط عصام سعد، ورشة عمل المجلس القومي للإعاقة "تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم" ضمن مبادرة "أسرتي قوتي" التي تهدف لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المجتمع في ضوء المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بمشاركة حوالي 500 شخص من ذوي الإعاقات المختلفة وأسرهم .



جاء ذلك بحضور سكرتير عام مساعد المحافظة عدلي أبوعقيل، وشئون المجلس القومي ذوي الإعاقة محمد شوقي، ومنسق عام مبادرة "أسرتي قوتي" أسماء أبوسريع، ومدير وحدة الإعاقة بالمحافظة عبير عبدالغني، وأمين عام بيت العائلة بمحافظة أسيوط سيد عبدالعزيز، وممثل الكنيسة المصرية بمحافظة أسيوط الأنبا عاموس، ومسئول المشروع القومي لتطوير الريف المصري بمحافظة أسيوط سوزان راضي، وممثلي ومسئولي مديريات (التضامن الاجتماعي، التربية والتعليم، والشباب والرياضة، والعمل، والصحة) وإدراة التأهيل الاجتماعي بمديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط بالإضافة إلى ممثلي بيت العائلة المصرية بأسيوط وممثلي الأزهر والأوقاف والكنيسة .

أكد المحافظ، تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ووضع حلول عاجلة لبعض مشاكلهم وبحث وتلبية طلباتهم والرد عليها في أسرع وقت ممكن والعمل على تطوير الخدمات المقدمة لهم وفقًا للقانون والامكانات المتاحة خاصة مع الاهتمام الذي توليه الدولة رئيس الجمهورية بهذا الملف الهام تنفيذاً لخطة التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030، مضيفا أهمية التنسيق والتعاون مع الجهاز التنفيذي للمحافظة وكافة الجهات والمؤسسات والهيئات والمديريات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني المعنية في تقديم خدمات أفضل للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة بكافة القطاعات .

أشاد مسئولي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالجهود المبذولة والخدمات المقدمة للمعاقين من وحدة الإعاقة بالمحافظة والجهاز التنفيذي للمحافظة بقيادة عصام سعد محافظ أسيوط وتعاونه المثمر وحرصه الدائم على المشاركة في الفعاليات وتنظيم والفعاليات والعمل على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم في المجتمع بكافة الطرق الممكنة موضحين أن مبادرة "أسرتي قوتي" تضمن (تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بالعمل على تزويدهم بالمعرفة والمعلومات بالإضافة إلى توعيتهم بحقوقهم المنصوص عليها في القانون) .

وفي سياق أخر، شهد المحافظ /اليوم/ فعاليات مسابقة الجمهورية في المجال الصناعي والتكنولوجيا، كما افتتح معرض منتجات المحافظات وذلك بمقر مدرسة طه حنفي المليجي الإعدادية بمدينة أسيوط .

جاء ذلك بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم عبد العزيز زنار، ومستشار المجال الصناعي وتكنولوجيا الصناعة محمد راشد، ورئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة إيهاب عبدالحميد، ومدير إدارة أسيوط التعليمية محمود معوض.

أشاد المحافظ بالأعمال الفنية المشاركة في المسابقة التي تمثل مجسمات لبعض المشروعات القومية والتنموية بمصر ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، موجهًا الشكر للطلاب والمعلمين المشرفين على الأعمال الفنية والقائمين على المسابقة، لافتًا إلى أهمية ربط التعليم الفني بسوق العمل وتدريب الطلاب واكسابهم الخبرات اللازمة وصقل خبراتهم لتأهيلهم للعمل بالقطاع الخاص وفتح مشروعات مدرية للدخل لتمكينهم اقتصاديًا.

أكد المحافظ دعمه الكامل لمراكز التدريب التي تهدف إلى تدريب الطلاب على تصنيع المنتجات الفنية وتساهم في صقل خبراتهم ومواهبهم، فضلًا عن تنظيم معارض مستمرة لعرض منتجاتهم وتسويقها وخلق روح من التنافس بين الطلاب.