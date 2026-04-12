برلماني: سيستم التأمينات معطل للشهر الرابع ولا يوجد جدول زمني للحل

أكد أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، أن سيستم التأمينات معطل على مستوى الجمهورية، موضحًا أن هيئة التأمينات كانت قد اتفقت منذ ثلاث سنوات مع إحدى الشركات لتحويل الأرشيف من يدوي إلى إلكتروني، وتم تدريب الموظفين على السيستم الجديد، لكن هذا المشروع فشل، وتمت العودة للعمل بالنظام اليدوي مرة أخرى.

وأضاف عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من أول وجديد" تقديم الإعلامية نيفين منصور، أنه خلال الفترة الأخيرة تم الاتفاق بين هيئة التأمينات وشركة جديدة من أجل تحويل التأمينات من النظام اليدوي إلى النظام الإلكتروني.

وأشار إلى أنه خلال الشهر الأخير حدث تعطل في السيستم الخاص باستخراج برنتات التأمينات، وأن هذا الأمر تسبب في مشكلات كثيرة للمواطنين، مشيرًا إلى أن بعض المواطنين الذين خرجوا على المعاش منذ شهر 12 لم يحصلوا على معاشاتهم، حيث تأخر الصرف لمدة 4 أشهر.

وأوضح أن المواطنين الذين يرغبون في استخراج برنت تأمينات لأي جهة لم يتمكنوا من ذلك طوال الشهر الأخير، وهو ما تسبب في مشكلات كثيرة لعدد كبير منهم.

لا يوجد جدول زمني

وأوضح أنه لا يوجد جدول زمني للانتهاء من السيستم الجديد، وأن أصحاب المعاشات أيضًا يعانون من مشكلات بسبب عدم الصرف خلال الأشهر الأخيرة.