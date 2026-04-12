قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السيدة انتصار السيسي تهنيء أبناء مصر الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد
موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري والقناة الناقلة
طارق الشناوي: مهرجان مالمو يعكس نضج السينما العربية ويؤكد حضورها القوي عالميا
أسعار البيض قبل شم النسيم.. الأبيض يبدأ من 102 للكرتونة والأحمر 110 جنيهات
حقيقة تحريم الاحتفال بشم النسيم .. دار الإفتاء توضح
بدون أدوية .. طرق فعّالة لتخفيف آلام المفاصل واستعادة الحركة
وزير إسرائيلي: فرص التفاوض مع لبنان ضعيفة.. ويجب استهداف البنية التحتية للدولة
تصعيد غير مسبوق.. أردوغان يلوح بتدخل عسكري ضد إسرائيل ويشعل التوتر في المنطقة
مستشار المرشد الإيراني: مفاتيح مضيق هرمز بيد طهران
خلافات الجيرة.. الداخلية تكشف حقيقة استيلاء شخص على جزء من محل آخر بالغربية
تحرك برلماني عاجل بشأن إنهاء إجراءات تعيين أوائل الدفعات وحملة الماجستير والدكتوراه
إيهاب توفيق في حفل كامل العدد بـ أبو ظبي.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الخصم لا يتجاوز 20%.. قرار يحمي حقوق عملاء شركات تأمين السيارات

علياء فوزى

أصدر الدكتور اسلام عزام-رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 897 لسنة 2026 بتعديل قرار رقم 1052 لسنة 2019 بشأن ضوابط تحديد نسب الاستهلاك لتأمينات السيارات.

وألزم قرار هيئة الرقابة المالية شركات وجمعيات التأمين المرخص لها بممارسة فرع تأمين السيارات بتطبيق خصم قيم نسب الاستهلاك الواردة في المادة الأولى من القرار وذلك بحد أقصى من مقايسة اصلاح السيارات التي تعرضت لحوادث بما يتيح مرونة لكل شركة تأمين أن تنص في وثيقتها على ما تراه مناسبا من نسب الاستهلاك شريطة ألا تتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه بالقرار بما يحقق صالح حملة وثائق التأمين.

نسب الاستهلاك

وتلتزم شركات وجمعيات التأمين المرخص لها بمزاولة فرع تأمين السيارات بخصم قيم نسب الاستهلاك بحد أقصى من مقايسة إصلاح السيارات التي تعرضت لحوادث بواقع:

- 2.5% في السنة الأولى.

-5% في السنة الثانية.

 -10% في السنة الثالثة.

-15% في السنة الرابعة.

 -20% في السنة الخامسة وما بعدها.

ونص القرار على تحديد نسبة استهلاك 25% للسنة الأولى بالنسبة للإطارات والبطاريات، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للاستهلاك 50% بعد مرور عامين، إلى جانب تطبيق نسبة استهلاك 50% على الجزء الذي به بارومة، وكذلك في حالات الصفنرة أو ترميل الزجاج الناتج عن أثر الطريق.

الاتفاق بين شركات التأمين وعملائها

وعالج القرار الجديد ما ظهر في الواقع العملي من خلل في تطبيق القرار القديم رقم 1052 لسنة 2019، بأن تم تُرك الامر للاتفاق بين الطرفين حسب المنصوص عليه *بالوثيقة*.

تطبيق الخصم أو تسليم القطع القديمة 

وأجاز القرار لشركات التامين وجمعيات التأمين عند تنفيذ مطالبات اصلاح السيارات التي تعرضت لحوادث بأن تطلب من عملائها مقدمى المطالبات تنفيذ ما تتضمنه نصوص الوثيقة من تسليم أجزاء السيارات –قطع الغيار-التالفة، أو تطبيق نسبة الخصم المنصوص عليه في وثيقة التأمين، وذلك حال تعذر تسليم الأجزاء او قطع الغيار التالفة لأي سبب من الأسباب.

مستهدفات القرار

يستهدف القرار تحقيق التوازن بين مصلحة العملاء الذين يحصلون على تعويض عادل، ومصلحة شركات التأمين والتي تتجنب الخسائر الناتجة عن بيع القطع التالفة في السوق.

تعديل نموذج وثائق تأمين السيارات خلال 6 أشهر

والزم القرار شركات التأمين وجمعيات التأمين المرخص لها بممارسة فرع تأمين السيارات بتعديل نموذج الوثائق التي تصدر عنها بما يتوافق مع الضوابط الجديدة، خلال مدة لا تتجاوز عن 6 أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذه الضوابط، بما يعود بالنفع على جميع الأطراف ويتفادى اطالة امد المنازعات فى هذا الشأن.

تأمينات السيارات شركات التأمين جمعيات التأمين هيئة الرقابة المالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل جديدة في واقعة فتاة سموحة.. نغمة هاتف غريبة في اللايف وطليقها كلمة السر

من هي بسنت سليمان

بعد مأساة سموحة.. من هي بسنت سليمان؟

صورة ارشيفية

خلوا بالكوا من ولادي .. سيدة تنهي حياتها من شرفة منزلها في سموحة | تفاصيل صادمة

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات شهر ابريل 2026 .. قرارات نهائية بشأنه

وسام وطاهر

رد فعل مُثير من وسام أبوعلي بعد هدف طاهر محمد طاهر في الـ+90 بمواجهة سموحة

زيادة أسعار كروت الشحن والإنترنت بنسبة 20%.. حقيقة أم إشاعة؟| الرد الرسمي

زيادة أسعار كروت الشحن والإنترنت بنسبة 20%.. حقيقة أم إشاعة؟ | الرد الرسمي

عداد الكهرباء

ركب عدادين .. حل عملي لتقليل فاتورة الكهرباء

رنجة

البرميل بـ7 ملايين جنيه.. قصة أغلى «رنجة» في العالم وسر ارتفاع سعرها

بالصور

إيهاب توفيق في حفل كامل العدد بـ أبو ظبي.. صور

مشروب سحري ينظف الأمعاء .. بعد تناول الرنجة والفسيخ فى شم النسيم

وزير الدفاع: القوات المسلحة ستظل زاخرة بالكفاءات القادرة على خدمة الوطن والدفاع عنه

الناسور الشرجى.. انتبه من هذه الاعراض

فيديو

صورة من تكريم وزير الدفاع لقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: القوات المسلحة ستظل زاخرة بالكفاءات القادرة على خدمة الوطن والدفاع عنه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : مازلت أتمنى أن تنحج

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

المزيد