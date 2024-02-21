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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حركة فتح: مصر رفعت صوت الحق الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية

حركة فتح
حركة فتح

أكد عبدالفتاح دولة متحدث باسم حركة فتح، أن مصر رفعت صوت الحق الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية، مشيرا إلى أنه حان الوقت لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي وآن الأوان لإقرار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

 

وقال عبد الفتاح دولة، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “القاهرة الإخبارية”، إن الولايات المتحدة الأمريكية تصوت بالفيتو أمام مجلس الأمن لإضعاف المنظومة الأممية، مؤكدا أن أمريكا  تقدم دعما غير محدود لاسرائيل لقتل آلاف الفلسطينين.

 

وتابع المتحدث  باسم حركة فتح، أن وقوف الولايات المتحدة الى جانب الاحتلال الاسرائيلي يضعف الموقف الأمريكي على المستوى الدولي، مؤكدا أن الموقف المصري حال دون تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

 

 مؤتمر دولي للسلام

وأشار إلى أن الموقف الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة غير جاد والحل يجب أن يكون عبر مؤتمر دولي للسلام

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حركة فتح: مصر رفعت صوت الحق الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية


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