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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

السنيورة يطالب بتطوير آليات السوق العربية المشتركة لتصبح واقعا

صدى البلد

عقدت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزي لقاء مع  الرئيس فؤاد السنيورة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق الذي يزور القاهرة حاليا .

وأكد السنيورة علي أهمية وعمق العلاقات المصرية اللبنانية مشيدا بجهود الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال في دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين .

 

واكد السنيورة علي ضرورة التنسيق العربي وتطوير اليات السوق العربية المشتركة لتصبح واقعا عمليا وهو ما تحتمه الظروف الإقليمية والدولية الراهنة.

وقال فؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال انه تم استعراض فكر ورؤية دولة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق في التحديات السياسية والاقتصادية في المنطقة مؤكدا علي ان الجمعية تضع كافة امكانياتها وخبراتها الفنية والإدارية من أجل زيادة التعاون الاقتصادي بين مصر ولبنان ومع كافة الدول العربية والافريقية.

شارك في اللقاء السفير علي الحلبي سفير لبنان بالقاهرة و المستشار رحاب أبو زين والقنصل داني بربارى و القنصل فرح سبليني أعضاء السفارة اللبنانية بالقاهرة وعلاء ثابت رئيس تحرير الاهرام، ووائل شكري نائب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أروب للتأمين ومن أعضاء مجلس إدارة الجمعية احمد طيبة وعمر بلبع وعلاء سبع ومروان زنتوت ومحمد حدرج وعلي الزين وعمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية وسعيد الاطروش المستشار الإعلامي.
 

الجمعية المصرية اللبنانية رجال الأعمال فتح الله فوزى

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