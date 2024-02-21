الجامعة المصرية الروسية تنعى الطلاب المتوفين في حادث الأتوبيس

يتقدم الدكتور رئيس الجامعة المصرية الروسية وعمداء كليات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة والأستاذة أمين عام الجامعة وجميع العاملين بالجامعة بخالص التعازي لأسر المغفور لهم الطالب/ محمد حمادة عبدالفتاح أحمد بكلية الصيدلة والطالب / محمد إبراهيم أحمد إبراهيم بكلية الهندسة الذين وافتهم المنية صباح اليوم إثر حادث أليم.



سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم وزملائهم الصبر والسلوان وأن يمن الله بالشفاء لباقي الطلاب المصابين.

وذلك أثر حادث أليم تسبب في وفاة 5 من طلاب الجامعة المصرية الروسية وجامعة بدر بالقاهرة، بسبب تصادم لأتوبيس خاص كان يُقل الطلاب صباح اليوم مع سيارة نقل، داعين الله لهم بخالص الرحمة والمغفرة.