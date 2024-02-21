السعودية: نحتاج الآن إلى وقف إطلاق النار في غزة أكثر من أي وقت

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الحاجة إلى وقف إطلاق النار في غزة الآن أكثر من أي وقت مضي.

وأضاف فيصل بن فرحان في تصريحات مع قناة "فرانس 24"، أن المجتمع الدولي متفق أن الحل لاستقرار المنطقة هو دولة فلسطينية، لافتًا إلى أن الدول الغربية بما فيها أمريكا مستعدة لمناقشة الاعتراف بدولة فلسطين.

وأشار "علينا أن نعالج أزمة عدم وصول المساعدات الإنسانية الكافية إلى غزة"، مؤكدًا أن كيفية حماية المدنيين في غزة بيد الجميع من خلال إدخال المساعدات.

ولفت إلى التزام السعودية بخارطة الطريق الأممية لاتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثي، مشيرًا إلى أن الرياض مستعدة للتوقيع عليها بأقرب فرصة.