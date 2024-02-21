الجيل يندد باستخدام أمريكا حق الفيتو لإفشال مشروع وقف إطلاق النار بغزة

ندد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى باستخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض (الفيتو) لإفشال مشروع القرار الجزائرى لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة ، مشيرا إلى أنه للمرة الثالثة تؤكد أمريكا زيف كل ادعاءاتها عن حقوق الإنسان وأنها الدولة الراعية للإرهاب وانها تتعامل بصفاقة و بازدواجية المعايير وذلك باستخدامها حق النقض ضد المشروع الجزائرى لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة.

مضيفا فى بيان صحفى له أنه من المؤسف أن الفيتو الأمريكى جاء بعد مرور 20 أسبوعا على الحرب الاسرائيلية على اهلنا فى غزة راح ضحيتها مائة ألف فلسطينى منهم 29 الف شهيد معظمهم من النساء والأطفال والشيوخ ، لافتا إلى فداحة الجرم الأمريكى الذى سجلته مضابط مجلس الأمن الدولى للتاريخ برفضها وقف إطلاق النار وإنقاذ المدنيين فى قطاع غزة من الإبادة الجماعية التى يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلى منذ السابع من أكتوبر الماضى وحتى اليوم.

مشددا «الشهابي» على أن إدارة الرئيس الأمريكى بايدن باستخدامها حق النقض للمرة الثالثة تؤكد أنها شريكة النتن ياهو رئيس حكومة إسرائيل فى جريمة الإبادة الجماعية التى يشاهدها العالم عبر وسائل الإعلام المختلفة صوت وصورة.

ومن ناحية أخرى أشاد رئيس حزب الجيل «الشهابى» ببيان وزارة الخارجية المصرية الرافض للموقف الأمريكى مثمنا الكلمات القوية لمندوب مصر الدائم فى الأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق، الذى استنكر فيها، "ازدواج المعايير الصارخ" الذي أظهرته الولايات المتحدة من خلال عرقلة مساعي مجلس الأمن لوقف ‏إطلاق النار في غزة ، مؤكدا أن التصويت الأمريكي يتعارض مع مبادئ القانون الدولي والقيم الإنسانية في ظل المعاناة الإنسانية الكارثية ‏التي يعيشها الفلسطينيون في غزة بعد 20 أسبوعًا من الصراع.

ودعا الشهابي الدول العربية إلى مراجعة مواقفها وعلاقاتها مع أمريكا فى ضوء الشراكة الأمريكية الإسرائيلية التى ظهرت واضحة وجلية فى تلك الحرب الوحشية ضد أهلنا فى قطاع غزة.