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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

تسليم 4 أطنان لحوم من الأوقاف لأهالي غزة

تسليم 4 طن لحوم من
تسليم 4 طن لحوم من الأوقاف المصرية لأهالي غزة

سلمت وزارة الأوقاف المصرية ( 4 أطنان ) لحوم صباح اليوم للهلال الأحمر لتسليمها لأهالي غزة.

تسليم 4 أطنان لحوم من الأوقاف المصرية لأهالي غزة

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة المصرية لمساعدة أهالي غزة، حيث قررت وزارة الأوقاف المصرية تقديم دفعة مساعدات إضافية جديدة لأهالي غزة عبارة عن 100 طن سلع غذائية من مشروع صكوك الإطعام، و20 طن لحوم يتم إرسالها عاجلًا قبل بداية شهر رمضان 1445هــ، ليصل إجمالي ما تم تقديمه من الأوقاف لأهالي غزة 70 طنًا من لحوم الإطعام و 320 طنًّا من السلع الغذائية، فضلًا عن ثلاثين مليون جنيه تم تنفيذها بمعرفة تحيا مصر، وستين مليون جنيه تم تقديمها في صورة سلع غذائية سابقًا؛ ليصل إجمالي ما قدمته الأوقاف المصرية لأهالي غزة من مساعدات عينية أكثر من مائة وعشرة ملايين جنيه في صورة مساعدات غذائية.

للعمل بديوان عام الوزارة.. الأوقاف تعلن عن أماكن شاغرة

إعلان هام للعمل بديوان عام وزارة الأوقاف

كما أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدم للراغبين في العمل بديوان عام الوزارة (الإدارة المركزية للموارد البشرية) من العاملين بوزارة الأوقاف والمديريات الإقليمية أو ندبًا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، في التخصصات التالية :
( أخصائي شئون عاملين - تمويل ومحاسبة ـ تنمية إدارية ) .
على أن يتوافر في المتقدم الشروط الآتية :
1. أن يكون المتقدم معينًا على الدرجة الثانية أو الثالثة بوزارة الأوقاف ، أو العاملين بالجهاز الإداري للدولة .
2. أن يكون قد حصل على تقدير (ممتاز) في آخر ثلاث سنوات. 
3. ألا يكون قد وقع عليه أي جزاءات خلال الثلاث سنوات الأخيرة، أو أحيل إلى محكمة تأديبية، أو لجنة القيم. 
4. أن يجتاز اختبارات الحاسب الآلي  . 
5. أن يجتاز الاختبارات المقررة، والمقابلة الشخصية.

فعلى من يرغب في التقدم ملء النموذج المرفق خلال عشرة أيام من تاريخ نشر الإعلان : اضغط هنا

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