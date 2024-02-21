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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

للعمل بديوان عام الوزارة.. الأوقاف تعلن عن أماكن شاغرة

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

أعلنت  وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدم للراغبين في العمل بديوان عام الوزارة (الإدارة المركزية للموارد البشرية) من العاملين بوزارة الأوقاف والمديريات الإقليمية أو ندبًا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

الأوقاف تعلن عن أماكن شاغرة للعمل بديوان عام الوزارة

وذلك في التخصصات التالية :
( أخصائي شئون عاملين - تمويل ومحاسبة ـ تنمية إدارية ) .

على أن يتوافر في المتقدم الشروط الآتية :
1. أن يكون المتقدم معينًا على الدرجة الثانية أو الثالثة بوزارة الأوقاف ، أو العاملين بالجهاز الإداري للدولة .
2. أن يكون قد حصل على تقدير (ممتاز) في آخر ثلاث سنوات. 
3. ألا يكون قد وقع عليه أي جزاءات خلال الثلاث سنوات الأخيرة، أو أحيل إلى محكمة تأديبية، أو لجنة القيم. 
4. أن يجتاز اختبارات الحاسب الآلي  . 
5. أن يجتاز الاختبارات المقررة، والمقابلة الشخصية.

وشددت على من يرغب في التقدم ملء النموذج المرفق خلال عشرة أيام من تاريخ نشر الإعلان اضغط هنا

بشرى سارة.. الأوقاف ترفع مكافأة خطبة الجمعة للمتميزين


انطلاق ثلاث قوافل دعوية مشتركة  بين الأزهر والأوقاف  الجمعة القادمة

في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، تنطلق ثلاث قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظات (بني سويف – المنوفية – الغربية)، يوم الجمعة القادمة : (13 شعبان 1445هـ)، الموافق (23/2/2024م)، وتضم كل قافلة(عشرة  علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: (تحويل القبلة دروس وعبر). 

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