رئيس جامعة حلوان: الاتحادات الطلابية نموذج مصغر يعمل على إعداد قادة المستقبل

أكد المجلس الأعلى للجامعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إجراء انتخابات الاتحادات الطلابية للعام 2024 قبل بدء شهر رمضان المقبل، مشيرا إلى أن الوزارة ستقوم فقط بإعلان الجدول الزمني للانتخابات.

وأضاف المجلس الأعلى للجامعات، أنه يتم إجراء الانتخابات الطلابية في الجامعات وفقاً للقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات، مؤكدا أن الانتخابات الطلابية تعد جزءاً رئيسيا ليخوض الطلاب التجربة الديموقراطية في الجامعات.

وصرح الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، على أهمية الأنشطة الطلابية والاتحادات الطلابية في تنمية قدرات الطلاب، فإنها تعد مصنع القادة المستقبليين وصوت الطلاب.

وأشار إلى اهتمام جامعة حلوان بتعزيز هذه الأنشطة كجزء أساسي من تجربة الطالب الجامعي، بهدف دعم قدرات الشباب لخدمة المجتمع.

وتهدف الاتحادات الطلابية إلى تطوير مهارات القيادة لدى شباب الجامعات المصرية وتعزيز الأنشطة الطلابية وتشجيع المشاركة الفعالة فيها، بالإضافة إلى ذلك، يسهم في تأهيل الشباب لسوق العمل وتعزيز الولاء والانتماء.

الجدير بالذكر أنه انطلقت فعاليات تدريب طلاب الفرقة الرابعة شعبة تكنولوجيا التعليم ذوي الاحتياجات الخاصة بقاعة مكتبة المكفوفين.

ويأتى ذلك في إطار أنشطة مكتبة المكفوفين بالمكتبة المركزية وبالتعاون مع قسم تكنولوجيا التعليم ومكتب التربية الميداني بكلية التربية بجامعة حلوان .

عقدت الفعاليات تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور حسام حمدى عميد كلية التربية، وإشراف الأستاذ أشرف إمام حافظ مدير عام الإدارة العامة للمكتبات، والأستاذة عبير فتح الله مدير إدارة المكتبة المركزية.

وتضمن برنامج التدريب مفهوم التكنولوجيا المساعدة وامكانية الوصول مع أمثلة تطبيقية عليها، بجانب شرح طريقة برايل وأهميتها في العملية التعليمية والتدريب عليها ومراحل تطورها .

كما تم مناقشة البرامج الناطقة والتمييز بين أنواعها المختلفة مع التطبيق عليها، مفهوم الإتاحة والتطبيقات المختلفة عليها، وتوضيح طابعات البرايل وبرنامج الطباعة والتدريب عليها، الأجهزة الذكية وطريقة التعامل معها باختلاف تطبيقاتها لتسهيل العملية التعليمية، بالإضافة إلي الذكاء الاصطناعي ودوره في حياة المكفوفين.