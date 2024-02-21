35 مليون جنيه.. شبانة يكشف عرض النادي الأهلي لتمديد عقد الشناوي

أعلن الإعلامي محمد شبانة، عن رغبة الأهلي في تمديد عقد محمد الشناوي لمدة ٣ سنوات.
وقال “شبانة”، في تصريحات إذاعية، “محمد الشناوي عقده هينتهي الموسم المقبل، وامير توفيق دخل في مفاوضات مع الشناوي لتمديد العقد لمدة ٣ سنوات كمان مقابل ٢٥ مليون جنيه في السنة وامتيازات ١٠ ملايين”.
و كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن آخر تطورات الحالة الصحية لنجم الاهلي محمد الشناوي عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وكتب أحمد حسن : واصل محمد الشناوي تنفيذ برنامجه التأهيلي والعلاجي في «الجيم» بعد جراحة الكتف التي خضع لها مؤخرًا