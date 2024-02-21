بيعة مخدرات بـ 3.2 مليون جنيه .. ديلر كرداسة فى قبضة الأمن

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاتجار وترويج الأقراص المخدرة عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (أحد الأشخاص) بالإتجار بالعقاقير المخدرة عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

تم تحديد المذكور وضبطه بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة وبحوزته (110 ألف قرص مؤثر - 2700 قرص مخدر – 79 "لاصق مخدر" - مبلغ مالى ) .. تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3,25 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.