صدمة في إعلان مبابي رحيله عن باريس سان جيرمان

أفاد تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن مفاجأة بشأن إعلان كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، رحيله عن "حديقة الأمراء".

وذكرت تقارير بأن مبابي اجتمع مع ناصر الخليفي، رئيس باريس، يوم الثلاثاء قبل الماضي، وأبلغه بأنه سيرحل مجانا عن النادي في نهاية الموسم.

وعقب أيام قليلة، اجتمع مبابي مع لاعبي باريس في غرفة الملابس، وأبلغهم بقرار رحيله عن سان جيرمان.

ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن كيليان مبابي تحدث باللغة الإسبانية في غرفة الملابس عندما أبلغ اللاعبين بأنه سيرحل عن سان جيرمان.

ويعزز ذلك من أنباء ارتباط مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد عبر صفقة مجانية في الصيف المقبل.

مبابي معروف بإجادته لأكثر من لغة إلى جانب الفرنسية.

وقالت تقارير إن مبابي وقع بالفعل عقد انتقاله إلى ريال مدريد حتى صيف 2029.