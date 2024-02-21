شقق مميزة بدون شروط لأول مرة | اعرف تفاصيلها

قدمت تسنيم خيري مذيعة صدى البلد تغطية خاصة حول ما تشهده الوحدات السكنية التي تقدمها الحكومة المصرية اهتمامًا متزايدًا من قبل المواطنين، حيث يتم البحث عن شقق الإسكان بكثافة على الإنترنت، ومن بين هذه الوحدات، يبرز مشروع "داره" الذي أطلقه صندوق التنمية الحضرية في ثماني محافظات مصرية، يتميز هذا المشروع بأسعاره المعقولة والتسهيلات المتعددة التي يقدمها في أنظمة السداد.

وفي هذا الصدد، قال مهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، لا توجد قيود أو متطلبات للحصول على وحدة سكنية في مشروع "داره"، ويمكن للمواطنين الذين حصلوا بالفعل على شقة في إحدى مشروعات الإسكان التقديم على هذه الوحدات أيضًا.

وتتراوح مساحات الشقق في مشروع "داره" حتى 182 مترًا مربعًا، وتتألف من ثلاث غرف وثلاث حمامات، وتُسلَّم هذه الشقق بتشطيب سوبر لوكس خلال فترة لا تتجاوز العامين.

أما أسعار الشقق في مشروع "داره"، فتتراوح بين 760 ألف جنيه و4 ملايين و640 ألف جنيه. وتتيح أنظمة السداد دفع 15% من قيمة الوحدة كمقدم حجز، وتقسيط الباقي على مدى 5 سنوات بدون فوائد، وفي حالة الدفع النقدي، يحصل العميل على خصم 8%.. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو