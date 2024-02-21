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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

إي آند الإماراتية: إيرادات الربع الرابع تأثرت سلبا بأسعار الصرف بمصر وباكستان

صدى البلد

قالت مجموعة الإمارات للاتصالات "إي آند" اليوم الأربعاء، إن إيرادات الربع الرابع لعام 2023 تأثرت سلبا بتقلبات في أسعار صرف الجنيه المصري والروبية الباكستانية مقابل الدرهم الإماراتي نتيجة "التحديات الاقتصادية" في هذه الدول مقارنة بنفس الربع من العام السابق.

وبحسب تقرير الأداء المالي للمجموعة في الربع الأخير من العام الماضي، بلغت الإيرادات الموحدة المعلنة لإي آند في الربع الرابع من 2023 ما قيمته 13.7 مليار درهم مسجلة زيادة بنسبة 4.6% مقارنة بنفس الربع من العام السابق.

وأفادت المجموعة في بيان لها بارتفاع الإيرادات بأسعار الصرف الثابتة للعملات في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 6.6% على أساس سنوي، لتعزو ذلك إلى النمو في الأسواق المحلية والدولية، نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي.

أسعار صرف الجنيه التحديات الاقتصادية الدرهم الاماراتى الروبية الباكستانية مجموعة الإمارات

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