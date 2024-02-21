قبل صدور اللائحة بساعات.. اعرف هتدفع كام للتصالح بمخالفات البناء بالقانون

يترقب ملايين المواطنين خلال الساعات القادمة صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، تمهيدا لتطبيق قانون التصالح على أرض الواقع، وإنهاء ملف مخالفات البناء على مستوى الجمهورية.

وكان المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، قد أشار خلال مداخلة تلفزيونية إلى أن المستشار عمر مروان وزير العدل أعلن أنه سيتم استصدار اللائحة التنفيذية لقانون المخالفات على الأراضي الزراعية بحد أقصى 22 فبراير 2024، والذي يوافق قدومه غدا.

وتضمن القانون أسعار التصالح في مخالفات البناء، وفقا لما ورد في نص الـمادة (8)، والتي نصت على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.



ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 20% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

ووفقًا لقانون التصالح في مخالفات البناء، لا يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.