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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد صدور اللائحة التنفيذية.. تعرف على رسوم فحص طلبات التصالح في مخالفات البناء

صدى البلد

يترقب ملايين المواطنين خلال الأيام القليلة المقبلة، صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء،  تمهيدا لتطبيق قانون التصالح على أرض الواقع،  وإنهاء ملف مخالفات البناء على مستوى الجمهورية، فضلا عن القضاء على العشوائيات وتقنين وضع الحالات التي ينطبق عليها القانون الجديد الذي يعمل على معالجة كل سلبيات قانون التصالح السابق الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 2019.

 

في هذا الصدد ، نصت المادة رقم 6 من اللائحة و الخاصة بـ رسوم فحص طلبات التصالح في مخالفات البناء على التالي.

- مساحة المخالفة حتى 250 مترًا مربعًا بالمدن 500 جنيه والقرى وتوابعها 125 جنيهًا.

- مساحة المخالفة أكثر من 250 حتى 500 متر مربع يكون رسم الفحص 1000 جنيه للمدن و250 جنيهًا بالقرى.

- مساحة المخالفة أكثر من 500 متر مربع حتى 1000 متر مربع، رسم الفحص بالمدن 2000 جنيه وفي القرى 1000 جنيه.

- مساحة المخالفة أكثر من 1000 متر مربع حتى 2000 متر مربع، رسم الفحص 3000 آلاف جنيه في المدن، و2000 جنيه في القرى.

- مساحة المخالفة أكثر من 2000 حتى 4 آلاف متر مربع يسدد رسم فحص 4 آلاف جنيه بالمدن ن اما القرى وتوابعها 3500 جنيه.

- مساحة مخالفة البناء أكثر من 4 آلاف متر مربع، رسم الفحص 5 آلاف جنيه بالمدن والقرى.

 

و تنشئ الجهة الإدارية المختصة سجلات خاصة ورقية أو مميكنة، تقيد بها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ في شأنها، ويثبت بها بيانات العقارات المقدم عنها طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وعلى الأخص ما يأتي:

- رقم الترخيص وتاريخه إن وجد.

- بيان المخالفة المقدم عنها الطلب محددا به المساحة.

- المستندات المقدمة رفق الطلب.

- اسم وصفة مقدم الطلب.

- رقم الطلب وتاريخ قيده.

- عنوان العقار محل المخالفة.

- قيمة رسم الفحص ومقابل جدية التصالح وتاريخ ورقم إيصالات السداد.

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