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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس.. حكم جديد بحبس رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى

ارشيفي
ارشيفي

ذكرت وسائل إعلام تونسية؛ أن  قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر اليوم ، الأربعاء، بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى.

وبحسب ما أفاد به الناطق باسم المحكمة محمد زيتونة؛  لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، فأنّ بطاقة الإيداع في علاقة بالقضية التي تمت مباشرتها بموجب شكوي تقدّمت بها هيئة الانتخابات في تونس ضد عبير موسي، على خلفية تصريح أدلت به أواخر سنة 2022 لإحدى وسائل الإعلام، نسبت فيه أمور تمسّ من الهيئة، وفقه.

يذكر أن الحزب الدستوري الحر كان قد أعلن،في وقت سابق أن رئيسته عبير موسي الموقوفة منذ 3 أكتوبر 2023، تلقت استدعاءً للمثول يوم 13 فبراير 2024 أمام أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية جديدة مقدمة من قبل هيئة الانتخابات في خصوص تصريحات أدلت بها لوسائل الإعلام أثناء ندوة صحفية خصصت لإعلان موقف الحزب من  الانتخابات التشريعية المنتظمة في 17 ديسمبر 2022".

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