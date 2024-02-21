1.94 مليار دولار تنعش الدولة| مشروع إماراتي ضخم في مصر.. ماذا يحدث في "أندلس القاهرة"؟

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هيئة المجتمعات العمرانية
هيئة المجتمعات العمرانية

وقعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة "يو دي سي" الإماراتية اتفاقا لتخصيص قطعة أرض بمنطقة حدائق الأندلس بالقاهرة الجديدة لإقامة نشاط عمراني متكامل.

هيئة المجتمعات العمرانية

وعلى هامش التوقيع، أوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري عاصم الجزار أنه بموجب العقد يتم تخصيص قطعة أرض بمساحة 665505.63 م2 أي نحو 157 فدانا على الطريق الدائري الأوسطي على شارع الـ 90 الجنوبي بمنطقة حدائق الأندلس بجوار مثلث الأمل التابعة لمدينة القاهرة الجديدة، لصالح شركة "يو دي سي" للتطوير العقاري إحدى الشركات التابعة لمجموعة محمد عمر بن حيدر القابضة الإماراتية بهدف إقامة نشاط عمراني متكامل (سكني، إداري، ترفيهي، تجاري، فندقي) باسم ذاكريست The Crest بالتعاون مع شركة الكازار، وسيتم تنفيذه على أعلى مستوى بما يضاهي أعمال الشركة في أنحاء العالم، وسيتم تسويقه محليا وعالميا، على أن تكون مدة تنفيذ المشروع 8 سنوات تبدأ من تاريخ استصدار قرار اعتماد التخطيط والتقسيم.

كما أشار محمد زاهد البطرني، إلى أنه تم الاتفاق على سداد قيمة الأرض بالعملة الأجنبية، بإجمالي استثمارات يزيد على الـ 60 مليار جنيه بما يعادل 1.94 مليار دولار، موضحًا أن هذا المشروع سيسهم في استقطاب العديد من الشركات للعمل بمصر، مما يوفر العملة الأجنبية، وكذا فتح آفاق أخرى للشباب بتوفير فرص العمل المتنوعة من خلال الاستفادة من خبرات أكبر الأسماء في مجال التطوير العقاري في مصر.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة "يو دي سي" للتطوير العقاري التزام الشركة بعرض المخطط العام للمشروع والبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع في مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ التعاقد، لافتًا إلى أن المشروع يمثل النواة الأولى لاستثمارات مجموعة محمد عمر بن حيدر في مصر، موضحًا أن الشركة تتطلع إلى فتح آفاق للتعاون المشترك بمشروعات أخري، في ظل ما توفره الحكومة من دعم وتسهيلات ومرونة في الإجراءات لبناء مصر الحديثة، وكذا البيئة المواتية لجذب الاستثمار في مصر.

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فيما قال نادر خزام، رئيس مجلس إدارة شركة “IL Cazar”، إن مشروع “THE CREST” بنشاط سكنى متكامل، ويقع على مساحة 158 فدانًا، ويضم وحدات سكنية متنوعة ما بين شقق وفيلات وتاون هاوس، حيث يضم المشروع 3 آلاف وحدة سكنية، وتبدأ مساحات الوحدات من 85 مترًا للشقق، و400 متر للفيلات.

وأضاف أنه تم التعاقد مع مكتب رائف فهمى للتصميم الخاص بالمشروع، ومع شركة شداد للمقاولات، ومن المخطط بدء تنفيذ المشروع خلال صيف 2024، على أن يبدأ التسليم بنهاية 2027.

وأوضح أن المشروع يضم خدمات متنوعة بإجمالى مساحة 35 ألف متر مربع، منها نادى اجتماعى ومنطقة ألعاب رياضية ومطاعم وهايبر ماركت وصيدلية ومبنى اجتماعى ووحدات فندقية ومكاتب إدارية.

وأشار إلى أن النسبة البنائية للمشروع تبلغ 17% فقط، وباقى مساحة المشروع عبارة عن خدمات ومساحات خضراء.

وقال خزام، إن “IL Cazar” تمتلك 6 مشروعات، تم طرح 3 مشروعات منها حتى الآن، ومن المخطط طرح 3 مشروعات خلال عامى 2024 و2025.

وأضاف أن الشركة تنفذ مشروع “جو هليوبلس” بنسبة إنشاءات 90% ومن المخطط البدء فى تسليمه خلال عام 2024، ويضم المشروع حوالى 1000 وحدة سكنية.

وأوضح أن الشركة تنفذ مشروع “كريك تاون” بنسبة إنشاءات بلغت 96%، وهو مشروع متعدد الأنشطة تجارى وإدارى وسكنى، ومن المقرر بدء التسليم فى الربع الأخير من 2024، حيث تم تسويق 80% من الوحدات السكنية للمشروع، وبالنسبة للجزء التجارى يوجد وحدات إدارية وتجارية سيتم طرحها خلال الربع الرابع من العام الجارى، وسيبدأ التسليم خلال 2025.

مشروع مصري إماراتي 

وقال إن “IL Cazar” انتهت من تسليم المرحلة الأولى من الوحدات السكنية بمشروع “جو هليوبلس”، وتخطط لتسليم باقى الوحدات من المرحلة الثانية بالمشروع فى نهاية العام الجارى، كما تستهدف الشركة تسليم أكثر من 600 وحدة “فيلات” بمشروع “كريك تاون” خلال 2024، و1500 وحدة “شقق” فى نهاية 2025.

وأضاف أن الشركة تخطط لطرح مشروعات جديدة بإجمالى 1000 فدان خلال العام الجارى فى مدينة القاهرة الجديدة والساحل الشمالى ومدينة 6 أكتوبر.

 صندوق مصر السيادي نجح في تنفيذ 16 مشروعاً استثمارياً حتى عام 2023، بإجمالي 48 مليار جنيه"، بحسب تصريحات رئيس الصندوق، أيمن سليمان، أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري.

وأوضح سليمان أن هذا المبلغ يضم الاستثمارات العينية، مثل حق انتفاع مجمع التحرير، الذي حقّق مضاعف استثمار بقيمة 300 مليون دولار، كما حقّق إيجار مبنى وزارة الداخلية مضاعف استثمار بلغ 800 مليون جنيه.

وأشار إلى أن الصندوق يستثمر في القطاع المصرفي والزراعة والتعليم والفندقة، لافتاً إلى مشروع مربع الوزارات، وهو منطقة غنية بالمباني التراثية، ويتمتع بكل مقومات الحماية من المجلس الأعلى للتنسيق الحضاري، والمجلس الأعلى للآثار، كما لفت إلى أنه سيتم عمل مخطط عام لمنطقة وسط البلد كاملة، على غرار مشروع تطوير مجمع التحرير، بغرض الاستغلال الأمثل لهذه المباني والحفاظ عليها، إلى جانب الحصول على عائد مستدام منها، من خلال إنشاء العديد من المشروعات الخدمية والصحية والمحال والمطاعم وغيرها.

هيئة المجتمعات العمرانية يو دي سي الامارات الأسكان THE CREST

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