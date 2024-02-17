بائع فاكهة بسيط يُقدم درسًا في الكرم والتكافل.. ومكافأة غير متوقعة من رجل أعمال

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر، لأحد بائعي البرتقال، عندما علم أن الشاحنات التي تمر إلى جواره تتجه بالمساعدات إلى قطاع غزة، حيث أخذ في إلقاء عدد من ثمرات البرتقال، الذي يبيعه في الشاحنات، رغبة منه لإيصالها إلى سكان غزة، برغم أنه يضع أمامه القليل من البرتقال لبيعه.

بائع البرتقال

وظهر عم ربيع أبو الحسن، في الفيديو وهو يلقى البرتقال على شاحنات كانت فى طريقها لمساعدة أهالى غزة، لينال المقطع آلاف المشاركات والإعجابات، بسبب تضامنه مع أهالي غزة على طريقته الخاصة.

ووقف بعض المارة يشجعون البائع على إلقاء ثمار البرتقال، كمساهمة منه لدعم أهالي غزة، وسط هتاف المواطنين بعبارات الدعم للسائقين المتجهين بالمساعدات.

ولاقى مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا بعد تداوله بين رواد منصات التواصل الاجتماعي، وسط إشادات واسعة من أهالي غزة ومصر بشهامة البائع وبساطة مبادرته بإلقاء ثمار الفاكهة لإيصالها إلى أهالى غزة، رغم بساطة حاله وصغر تجارته، ليمنحوه لقب «الصعيدي الجدع».

من جانبه كشف البائع (عم ربيع)، في تصريحات تلفزيونية، أنه أقدم على إلقاء الفاكهة رغم شراء بضاعته عن طريق "الدين"، أي يسدد ثمنها في وقت لاحق للتجار.

أوضح "عم ربيع" أنه تفاعل مع مرور شاحنات المساعدات بسبب متابعته لتطورات الأحداث في قطاع غزة عبر وسائل الإعلام، حتى لم يلق بالا للديون المتراكمة عليه، وألقى ثمرات البرتقال.

وأكد عم ربيع أبو حسن: "لما عدى من قدامى الشاحنات ما صدقت إنى شفت حاجة من ريحتهم، ورميت على أد ما أقدر، والناس قالت لى: إحنا بندعيلك وده أسعدنى قوى".

وتابع عم ربيع الفاكهاني، كل يوم ارجع للبيت بعد يوم طويل من الشغل، أشوف نشرة الأخبار بتاعت غزة أزعل وأحزن عليهم قوي. ولو عندي حاجة أحسن من البرتقال كنت بعت، وكان نفسي ابعت ليهم كل حاجة حلوة موجودة عندي على الفرشة.

وأعرب "عم ربيع" عن أمنيته بسداد الديون المستحقة عليه، وأداء مناسك الحج.

وقال أبو الحسن، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، : «والله ده أقل حاجة يعملها الشعب المصري وأتمنى يكون عندي حاجة أغلى من كده».

وأشار إلى أنه أعطى سائقي حافلات المساعدات برتقالا حتى لا يأخذوا من البرتقال الذي ألقاه على السيارة «فهو لصالح أهالي غزة»، مضيفا: «قولت للسواقين كلوا من البرتقال ده وسيبوا اللي حدفته يوصل لغزة، قالولي حاضر».

وأضاف «كل يوم أسمع النشرة وما صدقت حاجة جت من رحتهم وقدرت أرمي على قد ما قدرت وكنت بدعي لهم ولقيت ناس بتدعيلي ودي حاجة سعدتني أوي"، مؤكدًا أنه تلقي العديد من الاتصالات التليفونية تحييه علي موقفه وشهامته حتي لو لم يكن يملك سوي قوت يومه».

وخلال المداخلة تبرع رجل الأعمال المصري أشرف شيحة بتكاليف رحلة حج لعم ربيع حسن، «تكريما له على جدعنته»، كما تعهد بشراء محل تجاري ليبيع فيه بضاعته.

من جانبه أشاد الإعلامي عمرو أديب، بموقف عم ربيع واصفا إياه بـ النموذج للمواطن المصري الحقيقي الصعيدي الشهم الذي أراد أن يساعد باي شئ فلم يجد إلا بضاعته التي يبيعها لكسب رزقه واستغني عنها لكي يرسلها لأهالي غزة، مضيفًا: «البرتقال بتاعك دهب يا عم ربيع».

وينتمي عم ربيع بائع البرتقال إلى أصول صعيدية، من مركز ببا بمحافظة بني سويف، إذ أنه واع للغاية بما يعيشه أهل فلسطين، ورأى أنه يمكنه المساعدة لو بشيء بسيط إذ أنه ورث بيع الفاكهة عن والده وأجداده، والآن يبيع الفاكهة في الحوامدية التابعة لمحافظة الجيزة، المنطقة التي تم بها تصوير الفيديو.

فيديو بائع البرتقال

في هذا الصدد، أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، قرارًا بسرعة توفير مساعدات إغاثية عاجلة لأهالي قطاع غزة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني الشقيق ومساعدتهم على مواجهة الظروف الصعبة التي يعانون منها.

وأوضح الوزير، أن المساعدات المقدمة تأتي استجابة فورية لأهالي القطاع وتتضمن خيام ومراتب وبطاطين ومشمعات بلاستيك لتغطية الخيام وكذلك استكمال معدات التخييم نظرًا لبرودة الجو واستمرار هطول الأمطار، وذلك بالتنسيق بين كلا من مكتب الإغاثة بقطاع غزة وهيئة الإغاثة الكاثوليكية في مصر واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية بوزارة التموين والتجارة الداخلية.

من جانبه قال اللواء أحمد فتحي نائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية بوزارة التموين، أنه تم اليوم إرسال القافلة الثالثة من المساعدات الإغاثة العاجلة، والتي تتضمن 26 شاحنة محملة بكافة المستلزمات المطلوبة من أهالي قطاع غزة بواقع 61 طن مساعدات.

وأوضح أن قافلة المساعدات تشمل 4 آلاف مرتبة و2000 بطانية و2000 حصيره، مشيرًا إلى أنه تم إرسال 2000 مشمع بلاستيك لتغطية الخيام من الأمطار، فضلًا عن إرسال كميات كبيرة من أدوات النظافة العامة والشخصية تكفي 2000 أسرة مراعاة للوضع الصحي والإنساني.

ولفت فتحي، إلى أن عدد قوافل المساعدات التي تم إرسالها إلى قطاع غزة بلغ 3 قوافل من لجنة المساعدات الأجنبية بالتعاون مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية، مشيرا إلى القافلة الأولى تضمنت 16 طنا من المساعدات والقافلة الثانية 23 طنا، بجانب القافلة الثالثة والتي تبلغ 61 طنا من المساعدات.