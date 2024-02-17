أسامة كمال: مشهد بائع البرتقال أبكى وفرح المصريين

علق الإعلامي أسامة كمال، على الفيديو المنتشر لبائع الفاكهة عم ربيع وهو يقذف البرتقال على شاحنات المساعدات التي تتجه لغزة، قائلا: "مشهد عم ربيع أبكى المصريين وفرحهم وحصل احتفاء بموقف عم ربيع وهو عمل اللي قدر عليه من قوت يومه واللي حيلته".

وأضاف اسامة كمال، خلال تعليق ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على قناة دي إم سي، أن البائع البسيط عم ربيع لم يكن في خاطره أن الكاميرات تصور المشهد وتتسبب في شهرته، متابعا: "مخطرش في باله شهرة السوشيال ميديا وهو ترجم العجز اللي عندنا باللي فعله، واللي زي عم ربيع لو في أيده رغيف مش هيعطي نصه للأشقاء في غزة هعطيه كله رغم الظروف اللي بنمر بيها".

دعم الإرهاب

ووجه أسامة كمال رسالة لجنوب أفريقيا بعد اتهام من اسرائيل بدعم الإرهاب، قائلا: "إسرائيل بتوزع شماعات الاتهامات لكل من يعارض سياستها ويفضحها وكلها أكاذيب في أكاذيب واتهام جنوب أفريقيا بأنها دولة حليفة لحماس وأنا بقولهم كان من نصيبكم شماعة دعم الارهاب واحنا بنعيش 135 يوم تدليس وقلب الباطل حق، وشرف ليكم أنكم متهمين من شبه دولة زي دي ".