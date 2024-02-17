الشارع اللي وراه.. سوزي الأردنية من أمام الكاميرات إلى خلف القضبان|إيه الحكاية

تصدر اسم سوزي أيمن المعروفة بـ«سوزي الأردنية»، محركات البحث على «جوجل» ومواقع التواصل الاجتماعي، إثر نشرها بثًا مباشرًا خلال مشادة كلامية بينها وبين والدها تلفظت خلالها بألفاظ بذيئة، وانتشر مقطع فيديو يتضمن كلمة غير لائقة تلفظت بها سوزي الأردنية.

الضجة التي أثارتها سوزي الأردنية بسبب الفيديو الخادش للحياء والقيم الأسرية، كانت بسبب حديثها عن والدها، وهو الأمر الذي دعانا للبحث عن علاقة سوزي الأردنية بوالدها.

القبض على سوزي أيمن

واعترفت البلوجر سوزي الأردنية، أمام جهات التحقيق، بأنها استغلت خلافاتها مع والدها وقررت سبه في أحد المقاطع عبر تيك توك لتحقيق نسب مشاهدات عالية وبالتالي تزيد أرباحها.

استكملت النيابة العامة بالقاهرة، صباح اليوم السبت، التحقيق مع البلوجر سوزي الأردنية؛ على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو تخالف قيم الأسرة المصرية وسب وقذف والدها خلال بث مباشر بتطبيق «تيك توك».

وقالت «سوزي الأردنية»، خلال التحقيق معها في النيابة العامة، إن والدها استولى على أموالها التي تحصلت عليها من تطبيق «تيك توك»، ورفض إعادتها لها، مشيرة إلى أنها تشاجرت معه خلال البث المباشر.

وأوضحت، أنها اندمجت في الشجار مع والدها ولم تدرك أن الآلاف يشاهدونها عبر البث المباشر وهي تسب والدها، مرددة: «أنا اندمجت في الفيديو غصب عني ومقصدتش أهين أبويا قدام الناس».

اضافت سوزي ، إن والدها موظف بالنقل العام وزعمت أنه ممتنع عن الإنفاق عليها، واتهمته بالاستيلاء على أموالها بعد علمه بالأرباح التي تُحققها مقاطعها المصورة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأمرت النيابة العامة بالقاهرة، بتحريز فيديو المعروف بـ الشارع اللي وراه والذي حوى على العديد من السباب والشتائم من قبل المتهمة على والدها و تحريز 7 مقاطع فيديو مخلة ضبطت على هاتفها المحمول، وأقرت سوزي الأردنية بتصوير تلك المقاطع، وحذفت فيديو الشارع اللي وراه، كما طلبت تقرير تكنولوجيا المعلومات عن مطابقة بصمة الصوت والوجه لسوزي الأردنية بالفيديوهات المضبوطة دون وجود أي تلاعب فيها.

كما وجهت جهات التحقيق لسوزي الأردنية، تهمة استغلال شقيقتها من ذوي الهمم، بأن ظهرت معها في العديد من مقاطع الفيديو، مستغلة الإعاقة الذهنية التي تعاني منها شقيقتها، لجذب تعاطف المتابعين، وتحقيق نسب عالية من المشاهدة، وزيادة المتابعين، وتحصيل الأرباح.

وكانت ألقت مباحث القاهرة بقيادة اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، القبض على التيك توكر سوزي الأردنية بمنطقة الساحل التابعة لمحافظة القاهرة، وذلك بتهمة نشر فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتعدى على القيم الاسرية المصرية.

وكان قد تقدم عدد من المحامين، ببلاغات إلى النائب العام ضدها، يتهمونها خلال تلك البلاغات بتقديم فيديوهات خارجة عن الآداب العامة والقيم الأخلاقية للمجتمع، وتحتوي على مضمون يتعدى على القيم الأسرية وهدمها، ولأنها نشرت بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي قامت خلاله بالسب والتحقير لوالدها على العامة.

وفتحت النيابة العامة بالقاهرة، تحقيقات موسعة في قضية البلوجر سوزي الأردنية التي وجهت لها النيابة عدة اتهامات، منها سب والدها في عدة مقاطع فيديو عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل تيك توك، وتهمة استغلال شقيقتها من ذوي الهمم مستغلة الإعاقة الذهنية التي تعاني منها لجذب تعاطف المتابعين وتحقيق الأرباح.

كشفت تحريات مباحث القاهرة، تفاصيل القبض على نجمة تيك توك «سوزي الأردنية»، التي اشتهرت على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة تيك توك، لنشرها مقاطع الفيديو، اعتبرته مباحث القاهرة «مُخالفًا للقيم المجتمعية»، وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبطها داخل أحد مطاعم منطقة المطرية، بتهمة بالتحريض على الفسق والفجور، كان بحوزتها «2 هاتف محمول وحامل تليفون» .

أضافت تحريات المباحث، أن فتاة التيك توك «سوزي الأردنية»، متهمة بالتعدي على قيم المجتمع، بعد تداول مقاطع فيديو تُظهر سوزي الأردنية في مشادة كلامية مع والدها، تخللها ألفاظ بذيئة.

أشارت تحريات المباحث، أن فتاة التيك توك «سوزي الأردنية» المتهمة استغلت شقيقتها (من ذوي الهمم) التي تعاني منها، لجذب تعاطف المتابعين وتحقيق الأرباح.

من هي سوزي الأردنية

وفي السطور التالية سوف نتعرف البلوجر سوزي الأردنية :

1- اسمها الحقيقي سوزي أيمن.

2- تبلغ من العمر 18 عامًا.

3- في المرحلة الثانوية.

4- لديها شقيقتين "مي" من ذوي الاحتياجات الخاصة وتظهر معها في الفيديوهات، والآخرى "موده" لم تظهر من قبل على منصات التواصل الإجتماعي.

5- ظهرت على السوشيال ميديا قبل عامين ونصف.

6- جنسيتها مصرية.

7- اشتهرت باسم سوزي الأردنية، بسبب تواجد الكثير من أفراد عائلتها بالأردن.

8- يبلغ عدد متابعيها على "تيك توك" 2.7 مليون، وعلى "الانستجرام" 533 ألف.