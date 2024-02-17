تريند الشارع اللي وراه.. سوزي الأردنية: مخدتش بالي ومكنتش أقصد إهانة بابا

استكملت النيابة العامة في القاهرة التحقيقات في واقعة ضبط سوزي الاردنية صاحبة تريند الشارع اللي وراه، حيث استمعت النيابة لأقوال الفتاة سوزي الاردنية في اتهامها ببث فيديوهات تخالف قيم وتقاليد الأسرة المصرية وتتضمن عبارات خادشة وألفاظ وسب والدها على البث المباشر.

اعترافات سوزي الاردنية صاحبة تريند الشارع اللي وراه

وقالت سوزي الاردنية صاحبة تريند الشارع اللي وراه خلال التحقيقات معها، أنها لم تكن تقصد إهانة والدها عبر مقطع الفيديو والدليل أنها قامت بحذف مقطع الفيديو بعد نشره، وأنها نشبت بينها وبين والدها خلافات أسرية بسبب تحصله منها على مبلغ مالي ورفضه رد المبلغ لها.

وتابعت سوزي الأردنية خلال التحقيقات أنها اندمجت في التشاجر مع والدها وأسرتها ولم تدرك أن هناك آلاف يتابعون مقطع الفيديو ويشاهدون المشاجرة بينها وبين أسرتها، حيث أكدت خلال أقوالها «أنا مخدتش بالي وكان غصب عني ومقصدتش أي إهانة لبابا، وكل الموضوع أن حصل بيني وبينه خلاف عادي».

وكانت النيابة العامة في القاهرة، فتحت تحقيقات موسعة في قضية البلوجر سوزي الأردنية والتي وجهت لها عدة اتهامات سب والدها في عدة مقاطع فيديو عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل تيك توك، كما وجهت لها تهمة استغلال شقيقتها من ذوي الهمم مستغلة الإعاقة الذهنية التي تعاني منها لجذب تعاطف المتابعين وتحقيق الأرباح.

وأمرت النيابة العامة بالقاهرة، بتحريز فيديو المعروف بـ الشارع اللي وراه والذي حوى على العديد من السباب والشتائم من قبل المتهمة على والدها و تحريز 7 مقاطع فيديو مخلة ضبطت على هاتفها المحمول، وأقرت سوزي الأردنية بتصوير تلك المقاطع، وحذفت فيديو الشارع اللي وراه، كما طلبت تقرير تكنولوجيا المعلومات عن مطابقة بصمة الصوت والوجه لسوزي الأردنية بالفيديوهات المضبوطة دون وجود أي تلاعب فيها.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ألقت القبض على سوزي الأردنية صاحبة تريند الشارع اللي وراه خلال تواجدها بمطعم في شبرا مصر وذلك بعد تقديم بلاغات كثيرة ضدها لقيامها بترويج لأفعال تثير الفجور والدعارة وتم اقتيادها إلى قسم شرطة الساحل وحجزها على التحريات لاتهامها بانتهاك حرمة الحياة الخاصة وسب والدها علىالهواء واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم لتحقيق الأرباح .