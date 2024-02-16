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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الجريمة اتكشفت بعد دفنها.. صدى البلد يحاور صديقة ضحية السرقة بعين شمس

صديقة ضحية عين شمس
صديقة ضحية عين شمس

جريمة سيدة عين شمس والتي لقيت مصرعها أثناء سرقتها على يد فني الوميتال انتحل صفة محصل كهرباء للدخول إلى شقتها وسرقتها شغلت الشارع المصري، حيث التقى موقع صدى البلد صديقة سيدة عين شمس ضحية السرقة والتي سردت تفاصيل مأساوية في الحادث.

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صدى البلد تحاور صديقة ضحية عين شمس

وقالت أمل ربيع صديقة سيدة عين شمس: هي كانت صحبتي من الشغل عرفتها في الشغل سنة 2010، والله يرحمها كانت عشرة سنين بيني وبينها، وأنا كنت بعدي عليها بشكل يومي وأنا راجعة من الشغل الظهر وبعدها أطلع البيت، وبعدين جوزي كان بينزل الساعة 7 بالليل شغله وأنا أنزل أروح لها وأقعد معاها لحد 11 بالليل في البيت، ومكنش في حد بيدخل ولا بيخرج عليها.

وتابعت صديقة سيدة عين شمس ضحية السرقة لـ صدى البلد: «سيرتها كانت زي الفل منعرفش حصل ازاي، واليوم اللي حصل فيه الجريمة كنت راجعة من الشغل وبرن عليها مفيش جرس روحت اسأل جارتها بقولها النور قطع قالتلي لا قولتلها برن على نبيلة مابتردش، قالتلي معرفش اسألي البواب ولما سألت البواب قالي خرجت لا مخرجتش لا مشوفتهاش مكنش يعرف، واصلا هي كانت تعبانة قبلها بيوم وكلمتها قالتلي انا تعبت قولتلها انزلك ابات معاكي قالتلي لا عدي عليا بعد ما تيجي من الشغل».

وأكملت صديقة ضحية عين شمس: نزلت تاني بعدها بشوية أرن عليها مفيش قولت لا في حاجة وخبطنا على الباب مفيش بردو، روحت أجيب نجار يكسر الباب ملقتهوش، وبالصدفة لقيت ابني وأصحابه قولتله أحمد هات السلم وتعالى نطلع مش عارفين نوصلها فهي كانت ناشرة البطاطين والدنيا اتلمت في الشارع وأحمد حط السلم وطلع ونط من البلكونة وفتح الباب وفجأة سمعنا صوته بيصوت وبيقول الحقوني طنط تعبانة.

وتابعت قائلة «فتحنا الباب جبنا الاسعاف لقيناها واقعة على وشها ودماغها وارمة قولنا ممكن تكون داخت ووقعت على وشها، ولقينا التليفون بتاعها ضايع وكان تليفون ابني بيشيلوا عندها لما يروح الجيش بردو كان مش موجود، والاوضة متنعكشة وقولنا لأهلها الوضع كذا، وتاني يوم الصبح عملوا تصريح الدفن وادفنت».

بعدها القسم بعتلي ولما روحت قالولي احكي اللي حصل قالوا واحد دخل عليها وقتلها، قولتلهم إزاي قالوا دي حادثة سرقة، ولما رجعت عرفت انه من المنطقة عندنا وبيقولوا ده غلبان ومخلف 4 عيال والناس بتقول غلبان انا معرفهوش، وهو بيقول انا عملت محصل كهرباء وقولت لها هاتي 100 جنيه وبعدها سرق التليفونات ومشي.

واختتمت صديقة ضحية عين شمس: «هي كانت مريضة اصلا ومتعرفهوش وهي كانت عندها الضغط والسكر وكل الأمراض، والناس بتقول انها كانت عارفاه وده مش صحيح، حسبي الله ونعم الوكيل، هو المتهم قال أنها جاتله في المنام وراح سلم نفسه عشان ندمان».

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