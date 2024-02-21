اقتبستها من فيسبوك.. حسن أبو الروس يكشف تفاصيل شخصية عز فى حالة خاصة

كشف الفنان حسن أبو الروس انه كان حريصا على تقديم شخصية عز فى مسلسل حالة خاصة، بشكل مختلف لذلك قام بالتحضير للشخصية قبل بدء تصوير بعدة أشهر.



وأضاف أبو الروس خلال حلوله ضيفا على صدى البلد أنه حصل على اللوك الذى ظهر به فى شخصية عز من خلال شخصية شاهدها على الفيس بوك.



وتابع أبو الروس شخصية عز فى مسلسل حالة خاصة، صورة طبق الأصل من شخصية محامي شاهدته على الفيس بوك عن طريق الصدفة.



وأضاف أبو الروس أن شخصية عز غنية بالتفاصيل فهو شخص انتهازي ودائما لايري سوى مصلحته لذلك فهي شخصية يتمناها أى ممثل لإظهار قدراته التمثيلية، متمنيا أن يكون هذا المجهود الذى بذله فيها ظهر على الشاشة.





حل الفنان حسن أبو الروس ضيفا على صدى البلد للاحتفال بنجاح مسلسله الأخير حالة خاصة والذى شارك فيه بتقديم شخصية المحامي عز.



وحرص صدى البلد على تكريم أبو الروس بعد سلسلة من النجاحات المتتالية سواء على مستوى التمثيل أو الغناء أو حتى إحياء الحفلات اللايف.



وتحدث أبو الروس خلال الندوة عن كواليس تصوير مسلسل حالة خاصة والاستعدادات التى قام بها لتقديم شخصية المحامي عز.



كما كشف أبو الروس عن الصعوبات التى واجهته أثناء تحضيره لهذه الشخصية، مؤكدا أن النجاح الكبير لمسلسل حالة خاصة فاق كل التوقعات.



مسلسل حالة خاصة

وطرحت منصة watch it الحلقات الخامسة والسادسة من مسلسل “ حالة خاصة ” ، والذي يقوم ببطولته كل من غادة عادل وطه الدسوقي.

وحملت الحلقات العديد من الأحداث ، ومنها قيام أماني النجار" غادة عادل “ بترك مسؤولية المكتب لنديم ” طه الدسوقي " خلال فترة إجازتها .