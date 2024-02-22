عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خالد منتصر يعلق على قـ تل فرج فودة على يد الجماعة الإرهابية

خالد منتصر
خالد منتصر

قال الكاتب الدكتور خالد منتصر، إنه: "للأسف الشديد الفيديوهات الوحيدة الخاصة بالكتاب والمفكر فرج فودة متواجدة فقط في تليفزيون تونس، كما أنها مترهلة وجودة الصوت الخاصة بها سيئة للغاية، فالتليفزيون المصري لم يلتفت لأهميته إطلاقا، ولم يستضيفه في أي لقاء أو مناظرة لشرح نفسه أمام الجمهور".

وأضاف منتصر، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه: "سألت نفسي سؤالا واحدا بعد مقتل فرج فودة، هل كانت قضيته تستحق كل ذلك؟ وإجابتي بعد كل تلك السنوات أنها تستحق، حتى لو أنا الضحية، ولا أدعي أنني جيفارا، ولكن بقدر ما رأيت جمال هذا البلد، قدرت تماما "النوستالجيا" الخاصة بالدولة المصرية، وكنت أريدها أن تتخلص من التيار الإسلامي الذي توغل فيها، وتسبب في مقتل فرج فودة".

الشاهد

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

مناظرة فضائية اكسترا نيوز دكتور محمد الباز دكتور خالد منتصر جماعة الارهاب الدكتور محمد الباز الدكتور خالد منتصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

12 لاعباً محلياً| مفاجأة في قائمة حسام حسن.. أسماء جديدة تنضم لمعسكر منتخب مصر

تدخل عاجل من بوليس الآداب | فضيحة في العجوزة

30 مليون جنيه والعقود بتتكتب.. إبراهيم فايق يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

برومو برنامج رامز جلال.. MBC تكشف مفاجأة غير متوقعة

انخفاض الحديد 12 ألفا من أعلى سعر.. فرصة لراغبي البناء

قرار من الفيفا يثير جدلا في الأهلي والزمالك بسبب إمام عاشور

الاصطباحة في خطر.. ارتفاع جنوني لـ أسعار القهوة في مصر

متى موعد ليلة النصف من شعبان وحكم صيام نهارها منفردا؟ الإفتاء تحدد الضوابط

ترشيحاتنا

شقيقه: العامري فاروق كان يعشق مصر والأهلي بجنون.. وله مواقف تاريخية كثيرة

هجر المصر على الأذى في ليلة النصف من شعبان.. هل يمنع رفع الأعمال؟

سعر السكر الحر بـ 27 جنيها .. مساعد وزير التموين: الوزارة تبيع بهذا السعر

غارات إسرائيلية على رفح جنوبي قطاع غزة

كيفية التصالح في مخالفات البناء.. التفاصيل والأسعار

فيفي عبده تثير الجدل بفستان ملفت| شاهد 


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين الخطيب تبهر متابعيها بالجلد الأسود| شاهد

فيفي عبده تثير الجدل بفستان ملفت| شاهد 

حادثة ولا أغرب.. رجل لن يقدر على التنفس.. ماذا وجدوا في أنفه

بنطلون لافت| شمس الكويتية تخطف الأنظار ..شاهد 

فيديو

تحية كاريوكا بدأت الرقص بفرقة بديعة مصابني ورحلت بأعلى درجات الإيمان

فنانة كبيرة | هبة حسن : مرضاش أشتغل مع روجينا ..خاص

رفعت صوت مصر.. ياسمين موسى توثق جرائم الاحتلال الإسرائيلي |ماذا قالت؟

الحيطان وقعت.. سبب حريق شقة سوزي الأردنية بعد الإفراج عنها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ