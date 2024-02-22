خالد منتصر يعلق على قـ تل فرج فودة على يد الجماعة الإرهابية

قال الكاتب الدكتور خالد منتصر، إنه: "للأسف الشديد الفيديوهات الوحيدة الخاصة بالكتاب والمفكر فرج فودة متواجدة فقط في تليفزيون تونس، كما أنها مترهلة وجودة الصوت الخاصة بها سيئة للغاية، فالتليفزيون المصري لم يلتفت لأهميته إطلاقا، ولم يستضيفه في أي لقاء أو مناظرة لشرح نفسه أمام الجمهور".

وأضاف منتصر، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه: "سألت نفسي سؤالا واحدا بعد مقتل فرج فودة، هل كانت قضيته تستحق كل ذلك؟ وإجابتي بعد كل تلك السنوات أنها تستحق، حتى لو أنا الضحية، ولا أدعي أنني جيفارا، ولكن بقدر ما رأيت جمال هذا البلد، قدرت تماما "النوستالجيا" الخاصة بالدولة المصرية، وكنت أريدها أن تتخلص من التيار الإسلامي الذي توغل فيها، وتسبب في مقتل فرج فودة".

الشاهد

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.