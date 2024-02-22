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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليفربول يعزز صدارته للدوري الإنجليزي برياعية في لوتون تاون

ليفربول
ليفربول

عزز فريق ليفربول مركزه في صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بفوزه اليوم على ضيفه لوتون تاون بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من المسابقة.

سجل رباعية ليفربول، فيرجيل فان دايك في الدقيقة (56)، وكودي غاكبو في الدقيقة (58)، ولويس دياز في الدقيقة (71)، وهارفي إيليوت في الدقيقة (90)، فيما أحرز هدف لوتون الوحيد تشيدوزي أوجبيني في الدقيقة (12).

بهذه النتيجة، رفع ليفربول رصيده إلى (60) نقطة في صدارة ترتيب المسابقة بفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي الثاني، وخمس نقاط عن آرسنال الثالث، بينما توقف فريق لوتون في المركز الثامن عشر برصيد (20) نقطة.

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