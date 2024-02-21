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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بهدف +90| العين الإماراتي يبلغ ربع نهائي دوري أبطال آسيا

العين الإماراتي
العين الإماراتي

تأهل نادي العين الإماراتي للدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا لكرة القدم مساء اليوم، بعد الفوز على ناساف الأوزبكي، في لقاء الإياب للدور ثمن النهائي بنتيجة 2-1، على ستاد هزاع بن زايد أمام 10 آلاف مشجع، ساندوا العين بقوة في مواجهة صعبة ومثيرة.

وانتهى لقاء الذهاب بين ناساف وضيفه العين بالتعادل السلبي قبل أسبوع في أوزبكستان.

وقدم العين أداء أقل من المتوقع في الشوط الأول، واقتصرت خطورته على تحركات مهاجمه لابا كودجو، داخل منطقة الجزاء، وعرضيات بندر الأحبابي من الجانب الأيمن، وهو ما أدى إلى ندرة الهجمات العيناوية.

ولاحت الخطورة العيناوية في 3 فرص توفرت للمهاجم لابا كودجو، الأولى برأسية في الدقيقة 8 وعلت العارضة، والثانية رأسية أخرى ذهبت ضعيفة بين يدي حارس ناساف، عبد الواحد نعماتوف في الدقيقة 15، والثالثة كرة لعبها بالكعب بعد عرضية من بندر الأحبابي في الدقيقة 40، وتصدى لها الحارس.

وفي المقابل، شكلت هجمات ناساف خطورة كبيرة على مرمى خالد عيسى، حارس العين، والذي تألق في التصدي لثلاث فرص مؤكدة للضيوف، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه في الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل السلبي.

ولم يتغير الحال مع انطلاقة الشوط الثاني، وحول خالد عيسى، تسديدة جامبول جيهواري، إلى ركلة ركنية، إلا أن خالد لم يستطع الصمود طويلا أمام هجمات ناساف، والأداء الدفاعي الضعيف للعين، لتتلقى شباكه هدفا في الدقيقة 51، عن طريق أكمل مازجوفوي، مستفيدا من ارتباك دفاع العين.

وانتفض العين، بعد هدف الضيوف، وأدرك لابا كودجو، التعادل في الدقيقة 55، بتسديدة مقصية قوية لكرة وصلته من دفاع ناساف، لتشتعل أجواء المباراة أكثر، ويقدم الفريقان أداء أفضل كثيرا مما قدماه في الشوط الأول.

وحاصر العين ضيفه في وسط ملعبه، وضغط بكل صفوفه بحثا عن هدف الفوز، ما دفع ناساف إلى التكتل الدفاعي، واللعب على الهجمات المرتدة، ولكنه فشل في كسر مصيدة التسلل التي نصبها العين.

وخطف المغربي سفيان رحيمي، بطاقة التأهل إلى ربع النهائي لدوري أبطال آسيا، بتسجيله الهدف الثاني لفريقه العين، بتسديدة أرضية قوية لكرة ارتدت إليه من حارس ناساف في الدقيقة 2 من الوقت بدل الضائع للمباراة.

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