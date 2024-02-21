دوري أبطال أوروبا| التشكيل الرسمي لمواجهة برشلونة ونابولي

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، تشكيل فريقه لمباراة نابولي، في ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ودفع تشافي بثلاثي هجومي، مكون من: بيدري ولامين يامال وروبرت ليفاندوفسكي.

وجاء تشكيل برشلونة، كالآتي:

تير شتيجن - كانسيلو - إينيجو مارتينيز - رونالد أراوخو - جول كوندي - أندرياس كريستينسن - فرينكي دي يونج - بيدري - إلكاي جوندوجان - روبرت ليفاندوفسكي - لامين يامال.

وعلى الجانب الآخر، اختار فرانشيسكو كالزونا المدرب الجديد لفريق نابولي، تشكيله الأول، كالتالي:

ميريت - دي لورينزو - أمير رحماني - خوان جيسوس - أوليفيرا - أنجويسا - لوبوتكا - كاجوستي - بوليتانو - فيكتور أوسيمين - كفاراتسخيليا.