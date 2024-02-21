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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تخليدا لذكراه| الأهلي يُقيم تمثالا لـ العامري فاروق بمقر الجزيرة

العامري فاروق
العامري فاروق

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، تخليد ذكرى الراحل العامري فاروق، نائب رئيس النادي، بإقامة تمثال له بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، وإطلاق اسمه على المبنى الإداري الرئيسي للنادي، الذي يضم كافة الإدارات وملاعب الإسكواش والنادي الصحي والجيم.

ويأتي ذلك تقديرًا لعطائه الكبير وإخلاصه اللا محدود على مدار سنوات طويلة، كان خلالها نموذجا للمسئول العاشق لوطنه وناديه.

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جاء ذلك عقب مشاورات عديدة قام بها الكابتن محمود الخطيب مع أعضاء مجلس الإدارة حول كيفية تخلید ذکری نائب رئيس النادي وتكريمه، وانتهت بجلسة ودية عقدها مع شقيقي الراحل، وهما الدكتور خالد العامري والدكتور هشام العامري، ومعهما إبراهيم العامري نجل الوزير العامري فاروق، وتم الاتفاق على إقامة حفل التأبين والتكريم يوم ٣٠ مارس المقبل، حتى يتم الانتهاء من نحت التمثال ووضعه في المكان المخصص له وإزاحة الستار عنه، ضمن فعاليات الحفل للمشار إليه. 

 عائلة العامري فاروق تشكر مجلس الإدارة والخطيب 

ووجهت عائلة العامري فاروق الشكر الخالص لمجلس الإدارة ورئيسه الكابتن محمود الخطيب على الاهتمام، وتقديرهم لعطاء العامري فاروق، وتكريمه بالشكل الذي يليق بالأهلي وبنائب مجلس إدارته

العامري محمود الخطيب العامري فاروق إبراهيم العامري تمثال

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