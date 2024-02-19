كرسي العامري فاروق.. لفتة إنسانية رائعة من مجلس الزمالك خلال استقبال الخطيب

شهدت زيارة مجلس إدارة النادي الأهلي لنادي الزمالك لفتة إنسانية رائعة، حيث تم تخصيص الكرسي المُخصص لنائب رئيس الأهلي الراحل العامري فاروق، وعدم الجلوس عليه، بل وضعت باقة من الورد كتكريم له.

وظهر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جالسًا بجوار حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، بينما ترك الكرسي الموجود على يسار رئيس الأهلي، والمخصص للنائب الراحل فاروق، وتم وضع باقة من الورد عليه تكريمًا لذكراه.

وظهر خالد مرتجي، أمين صندوق الأهلي، في الكرسي الثالث بعد كرسي الراحل العامري فاروق.

ووصل مجلس إدارة النادي الأهلي إلى مقر نادي الزمالك في ميت عقبة في زيارة تاريخية، تعزز من روابط الأخوة والتقارب بين الناديين الكبيرين، وتؤكد على دورهما كقطبين رئيسيين في كرة القدم المصرية.