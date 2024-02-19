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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بـ اسم العامري فاروق.. حسين لبيب يمنح الخطيب درعا تذكارية

صدى البلد

منح الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك درعا تذكارية تحمل اسم العامري فاروق نائب رئيس الأهلي الراحل، للكابتن محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء على هامش زيارة مجلس إدارة النادي الأهلي للقلعة البيضاء ظهر اليوم الاثنين.

وبعدها قام محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بمنح شعار ناديه للكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء.


وكان جميع أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك في استقبال وفد مجلس إدارة النادي الأهلي، والذي ضم كل من، الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي وخالد مرتجي أمين الصندوق وطارق قنديل ومحمد الجارحي ومحمد الدماطي وحسام غالي ومحمد الغزاوي ومي عاطف ومحمد سراج الدين.


وتأتي زيارة مجلس إدارة النادي الأهلي لمقر نادي الزمالك لترسيخ قيم الروح الرياضية والتنافس الشريف مع الجميع، ونبذ التعصب، في إطار الحرص الكامل على الروابط الأخوية بين أطراف المنظومة الرياضية وجهود الدولة التي تهدف إلى المزيد من التكاتف لرفعة المستوى الرياضي لمصرنا الحبيبة.

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