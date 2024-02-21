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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد| الصور الأولى لـ عقد قران شقيقة كهربا

صدى البلد

حضر محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، عقد قران شقيقته في أحد فنادق القاهرة، وسط حضور الأهل والأصدقاء.

وحرص عدد من المشاهير على حضور حفل الزفاف على رأسهم طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، و"أمح الدولس" وعدد من نجوم الرياضة.

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