شاهد| الصور الأولى لـ عقد قران شقيقة كهربا

حضر محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، عقد قران شقيقته في أحد فنادق القاهرة، وسط حضور الأهل والأصدقاء.

وحرص عدد من المشاهير على حضور حفل الزفاف على رأسهم طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، و"أمح الدولس" وعدد من نجوم الرياضة.

IMG-20240221-WA0051

IMG-20240221-WA0050

IMG-20240221-WA0048

IMG-20240221-WA0049

IMG-20240221-WA0047

IMG-20240221-WA0042

IMG-20240221-WA0046

IMG-20240221-WA0044

IMG-20240221-WA0043

IMG-20240221-WA0045

IMG-20240221-WA0041

IMG-20240221-WA0039

IMG-20240221-WA0040

IMG-20240221-WA0038

IMG-20240221-WA0035