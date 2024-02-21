شاهد| الصور الأولى لـ عقد قران شقيقة كهربا

حضر محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، عقد قران شقيقته في أحد فنادق القاهرة، وسط حضور الأهل والأصدقاء.
وحرص عدد من المشاهير على حضور حفل الزفاف على رأسهم طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، و"أمح الدولس" وعدد من نجوم الرياضة.
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حضر محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، عقد قران شقيقته في أحد فنادق القاهرة، وسط حضور الأهل والأصدقاء.
وحرص عدد من المشاهير على حضور حفل الزفاف على رأسهم طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، و"أمح الدولس" وعدد من نجوم الرياضة.
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