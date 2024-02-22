تعادل نابولي وبرشلونة 1- 1 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

تعادل نابولي الإيطالي مع ضيفه برشلونة الإسباني بهدف لمثله، اليوم، ضمن مباريات ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

تقدم برشلونة عن طريق روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة (60)، وتعادل نابولي عن طريق مهاجمه فيكتور أوسيمين في الدقيقة (75).

ويقام لقاء الإياب في الثاني عشر من مارس المقبل على ملعب برشلونة لحسم الفريق المتأهل لربع النهائي.

وفي الدور نفسه، فاز بورتو البرتغالي على ضيفه آرسنال الإنجليزي بهدف دون رد، سجله اللاعب وينديرسون غالينو في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا عن الضائع ليضع الفريق نفسه أمام فرصة التأهل في حال نجاحه في الفوز أو التعادل إيابا في لندن في مارس المقبل.