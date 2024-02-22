روبير الفارس: جامعة القاهرة خاضت معارك فكرية واصطدمت بمجتمع أصولي

أكد روبير الفارس، الكاتب والروائي، أن جامعة القاهرة منذ أن بدأت 1908 في مصر هي منار للتحديث ورمز للحداثة ولابد أنها تصطدم بمجتمع أصولي، مشيرا إلى أن الصحافة كانت تنقل كل ما يحدث في الجامعة وتنقله للجمهور ويحدث حراك وصدام في المجتمع.

وأضاف "الفارس"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن أول معركة في الجامعة مع المجتمع بسبب الأديب جورج زيدان عندما تم دعوته من قبل جامعة القاهرة لتدريس التاريخ الإسلامي وبعد نشر الخبر اصطدم بالمجتمع وتم رفضه من قبل المجتمع وخسرت هذه المعركة الجامعة.

وأوضح روبير الفارس، أنه كان هناك معارك فكرية ضارية دارت بجامعة القاهرة والتي تتعلق بالفكر التنويري في بدايات نشأتها، منوهًا بأن "غزوة عزيزة" معركة مجهولة لعميد الأدب العربي وبدايات جدل الاختلاط بمدرجات الجامعة.